شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و دیگر اعضای شورا برای بررسی مشکلات شهری تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شورای اسلامی بیرجند در این جلسه از خبرنگاران و رسانههای گروهی خواست به منظور انعکاس اخبار مربوط به شوراهای اسلامی و رسیدگی و بررسی مسائل و مشکلات در جلسات شورا حضور یابند.
حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد افزود: رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، بررسی کمبودها در شهر و همکاری با دستگاههای اجرایی از جمله برنامههای شورا است.
همچنین واگذاری زمین به ستاد عتبات عالیات استان در حاشیه میدان جانبازان شهر بیرجند مورد بررسی قرار گرفت و قول پیگیری داده شد.
برگزاری مراسم جشن ازدواج آسان ویژه جوانان در شهر بیرجند با حضور خانواده آنان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در فرهنگسرای شهرداری بیرجند و در اختیار گذاشتن غرفههای مورد نیاز برای این جشن و اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری جشن ازدواج آسان با حضور مهمان کشوری از مصوبات این جلسه بود.