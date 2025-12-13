به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دبیر اجرایی این المپیاد و رئیس اداره تربیت بدنی وزارت بهداشت اعلام کرد: پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر علوم پزشکی کشور امروز در ساری آغاز به کار کرد.

مهدی مقدم‌منش گفت: این مسابقات پس از گذشت ۷ سال مجدداً آغاز شد تا دانشجویان در کنار درس، هم استعدادهای آنها در ورزش شکوفا شود و هم شادی و نشاط در بین دانشجویان فراهم شود.

وی افزود: در مرحله اول که از امروز تا ۲۵ آذر ادامه دارد، ۹۰۰ نفر از ۵۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور در ۴ رشته تنیس روی میز، بدمینتون، آمادگی جسمانی و شنا رقابت می‌کنند.» مقدم‌منش خاطرنشان کرد که مازندران میزبان دو سوم از مراحل این مسابقات است.

بابایی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با اشاره به حضور ۲۴ دانشجو از این استان گفت: مجموعه ورزشی علوم پزشکی مازندران یکی از بهترین مجموعه‌های ورزشی علوم پزشکی کشور است.

در مراسم افتتاحیه، تیم‌های شرکت‌کننده با معرفی خود از جلوی جایگاه رژه رفتند و مشعل المپیاد ورزشی روشن شد.

مرحله دوم مسابقات از ۳۰ آذر تا ۵ دی در ساری و در رشته‌های تکواندو، کاراته و دوومیدانی (دژبال) برگزار خواهد شد. مرحله نهایی نیز در رشته‌های والیبال و شطرنج در تهران انجام می‌شود.