خورشیدیها با سهم ۸۳ درصدی، پیشتاز سبد انرژی پاک ایران
قائممقام سازمان ساتبا اعلام کرد: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایان آبانماه ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۱۶۵ مگاوات رسیده که نیروگاههای خورشیدی با سهم ۸۳ درصدی، نقش اصلی را در سبد انرژی پاک ایران ایفا میکنند.
به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از ساتبا، حمیدرضا عظیمی قائممقام سازمان ساتبا گفت: بر اساس آخرین آمار، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر بهرهبرداریشده در کشور به ۳۱۶۵ مگاوات رسیده که بخش عمده آن مربوط به نیروگاههای خورشیدی است.
وی با اشاره به ظرفیت کل نیروگاهی کشور اظهار کرد: مجموع ظرفیت نصبشده نیروگاههای کشور در این بازه زمانی به ۹۷ هزار و ۹۰۹ مگاوات رسیده و سهم انرژیهای تجدیدپذیر از این میزان، بیش از ۳.۲ درصد است.
قائممقام ساتبا در تشریح ترکیب سبد انرژیهای تجدیدپذیر کشور گفت: پس از نیروگاههای خورشیدی با سهم ۸۳ درصدی، نیروگاههای بادی با ۱۲ درصد، نیروگاههای برقآبی کوچک با ۳.۵ درصد و نیروگاههای زیستتوده و توربینهای انبساطی در مجموع با ۱.۵ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
عظیمی در پایان با اشاره به برنامههای توسعهای این بخش خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزیهای انجامشده و در صورت تحقق منابع مالی، تا تابستان سال آینده بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور افزوده خواهد شد و ظرفیت کل نیروگاههای تجدیدپذیر به حدود ۱۱ هزار مگاوات خواهد رسید.