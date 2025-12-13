بیش از ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر از ۳ قاچاقچی در خواف و نصرآباد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان خواف گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی خواف هنگام گشت زنی و کنترل محور‌های فرعی به راکب یک دستگاه موتور سیکلت مشکوک، که راکب با مشاهده پلیس از محل متواری شد.

سرهنگ خرسند افزود: ماموران انتظامی پس از طی مسافتی تعقیب و گریز و با سرعت عمل موتور سیکلت را متوقف و در بازرسی از آن ۱۴ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف کردند.

وی گفت: در این زمینه یک متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از ۱۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی در نصرآباد

فرمانده انتظامی نصرآباد گفت: ۱۱۸ گرم کریستال و ۱۵ گرم شیشه در دو عملیات جداگانه کشف شدند.

سرهنگ سید حسن کمالیان فرمانده نیروی انتظامی بخش نصرآباد افزود:در عملیات نخست، مأموران با شناسایی یک مخفیگاه فروش مواد در نصرآباد، ۱۱۸ گرم ماده مخدر کریستال را کشف و ضبط کنند. همچنین در ادامه نیز در عملیات دوم، از یکی از افراد مظنون در نصرآباد ۱۵ گرم شیشه کشف شد.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.