امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با ثبات همراه شد و به ۷۳ هزار و ۱۷۲ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۴۱ تومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار ارز تجاری امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در فضایی کم‌نوسان و باثبات دنبال شد و نرخ دلار و درهم نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته تغییر محسوسی نداشت.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، دلار توافقی (اسکناس) امروز با نرخ ۷۳ هزار و ۱۷۲ تومان و حواله دلار با قیمت ۷۱ هزار و ۴۱ تومان معامله شد که این ارقام در مقایسه با پنج‌شنبه بدون تغییر بوده است.

در بازار سایر ارز‌ها نیز درهم امارات در بخش اسکناس ۱۹ هزار و ۹۲۴ تومان و در بخش حواله ۱۹ هزار و ۳۴۴ تومان قیمت‌گذاری شد و ثبات نرخ این ارز نیز در معاملات امروز حفظ شده است.

همچنین یورو اسکناس در بازار تجاری ۸۵ هزار و ۸۴۰ تومان و حواله یورو ۸۳ هزار و ۳۳۹ تومان اعلام شده است.

بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد سطح عرضه ارز در مرکز مبادله تغییری نداشته و ثبات نرخ‌ها در بازار ارز تجاری، بیش از هر چیز بازتاب تداوم سیاست کنترل نوسانات و مدیریت انتظارات ارزی است؛ آن هم در شرایطی که بازار غیررسمی طی روز‌های اخیر با فراز و فرود‌های هیجانی همراه بوده است.

بازار ارز تجاری که پس از حذف سامانه نیما به مرجع اصلی معاملات رسمی صادرات و واردات تبدیل شده، نقشی کلیدی در هدایت قیمت‌ها و کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد بر عهده دارد. سیاست‌گذار پولی تلاش دارد با تثبیت نرخ‌ها در این بازار و تداوم عرضه، از انتقال نوسانات روانی به جریان واقعی تجارت خارجی جلوگیری کند.

به نظر می‌رسد ثبات نرخ ارز‌های اصلی در معاملات امروز، پیامی از حفظ تعادل در بازار رسمی و کفایت عرضه ارز به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند؛ پیامی که در تعدیل انتظارات تورمی و کاهش انگیزه معاملات سفته‌بازانه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.