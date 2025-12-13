

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان که در شهر دبی برگزار می شود، تیم گلبال پسران ایران در دیدار رده بندی مقابل تایلند با نتیجه ۱۵ بر ۷ به پیروزی رسید و نشان برنز را از آن خود کرد.

در این بازی ایران در ۱۲ دقیقه نخست به پیروزی ۸ بر ۴ رسید و با ادامه برتری خود در نیمه دوم توانست به برتری ۷ بر ۳ برسد تا در مجموع ۱۵ بر ۷ تایلند را شکست دهد و صاحب گردن آویز برنز شود.

تیم گلبال پسران ایران در این دوره از رقابت‌ها با ترکیب علی ریگی، سید علیرضا رسولی، طا‌ها کرامتی، سید محمد علی موسوی، احمد رضا قاسمی، مهدی غفوری و سرمربیگری محمود یوسفیان و صاحب یوسفی به عنوان مربی پا به میدان گذاشته بود. محمدرضا مظلومی سرپرستی تیم را برعهده داشت.