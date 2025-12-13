صداوسیما پیشگام گفتمان‌سازی پیشرفت‌های هسته‌ای و اقتصادی استان باشد

استاندار بوشهر گفت: صداوسیما می‌تواند با تولید برنامه‌های هدفمند، گفتمان انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و کاربرد‌های گسترده آن را در حوزه‌های درمانی، کشاورزی و صنعتی در افکار عمومی نهادینه و ظرفیت‌های اقتصادی استان را معرفی کند.