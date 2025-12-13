بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با مدیرکل و معاونان صداوسیمای مرکز بوشهر، بر نقش محوری این رسانه ملی در تبیین دستاوردهای هستهای صلحآمیز و معرفی توانمندیهای اقتصادی استان تأکید کرد.
زارع با تقدیر از عملکرد صداوسیما در پوشش رویدادهای استانی، اظهار کرد: وجود نخستین نیروگاه هستهای کشور در بوشهر، نماد عزت، پیشرفت و خوداتکایی علمی کشور است و صداوسیما میتواند با تولید برنامههای هدفمند، گفتمان انرژی هستهای صلحآمیز و کاربردهای گسترده آن را در حوزههای درمانی، کشاورزی و صنعتی در افکار عمومی نهادینه کند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ملی رسانهای هستهای در بوشهر در بهمن سال جاری، افزود: این رویداد فرصت ممتازی برای معرفی بیشتر ظرفیتهای بینظیر استان در زمینه انرژی پاک و فناوریهای نوین هستهای است و انتظار داریم صداو سیما با پوشش ویژه و خلاقانه، این رویداد ملی را به خانه تمام ایرانیان ببرد.
استاندار بوشهر همچنین بر لزوم معرفی ظرفیتهای اقتصادی بوشهر در کنار ابعاد هستهای آن تأکید کرد و گفت: بوشهر تنها استان هستهای کشور نیست؛ بلکه در بخشهای کشاورزی، آبزیپروری، گردشگری و صنایع نوین نیز رتبههای برتر ملی را داراست. مردم سختکوش و نجیب این خطه شایسته معرفی شایستهتر به عموم هموطنان هستند.
زارع بیان کرد: رسانه ملی با تولید محتوای اثربخش و امیدآفرین، میتواند در ترسیم آیندهای درخشان برای استان و کشور، نقش آفرین باشد.
مدیرکل صداو سیمای مرکز بوشهر نیز با قدردانی از حمایتهای مستمر استانداری از رسانه ملی در استان، اظهار کرد: پشتیبانیها و پیگیریهای استاندار بوشهر در یک سال اخیر، زمینه رشد، پیشرفت و ارتقای جایگاه صدا و سیمای مرکز بوشهر را فراهم کرده است.
مهدی حیدری با اشاره به برگزاری همایش ملی «افق تحول رسانه» در تهران افزود: این همایش که سالانه با محوریت یکی از معاونتهای سازمان برگزار میشود، در دوره اخیر به همت معاونت امور استانها برگزار شد و صدا و سیمای مرکز بوشهر در این رویداد خوش درخشید، بهگونهای که برخی از حاضران تصور میکردند برگزارکننده این همایش، مرکز بوشهر بوده است.
وی ادامه داد: اجرای برنامه توسط مجری بوشهری، پخش کلیپها و سرود تولیدشده در بوشهر، اجرای سرود «خیبرشکن» و دمامزنی، جلوهای از ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان را در سطح ملی به نمایش گذاشت که با استقبال گسترده روبهرو شد.
مدیرکل صدا و سیمای بوشهر با اشاره به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر از جشنواره ملی چندرسانهای «فناوری هستهای و زندگی» گفت: با حمایت استاندار بوشهر و همکاری سازمان انرژی اتمی ایران، تولید و پخش تیزرهای جشنواره از شبکههای سراسری و استانی آغاز شده و بازتاب خوبی در فضای مجازی نیز داشته است.
وی با تشریح بخشهای مختلف جشنواره، اظهار کرد: این جشنواره در بخشهای رادیویی، تلویزیونی، خبری، گزارشهای رسانهای، موسیقی، خبرگزاریها و فضای مجازی برگزار میشود و در بخش مردمی نیز همه علاقهمندان میتوانند با تلفن همراه، دوربین یا حتی ارسال صوت، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.
حیدری با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا دهم دیماه امسال تعیین شده است، افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده و با توجه به تخصصی بودن موضوع، این استقبال، قابل توجه ارزیابی میشود و امکان تمدید چندروزه مهلت ارسال آثار نیز در دست بررسی است.
وی از طراحی تندیس، پوستر و سایت اختصاصی جشنواره خبر داد و گفت: سایت جشنواره راهاندازی شده و فرآیند ثبتنام و ارسال آثار در حال انجام است. همچنین با مکاتبه با دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش، سپاه، حوزه هنری و سایر نهادها، بستر مشارکت گسترده در سطح استان و کشور فراهم شده است.
مدیرکل صدا و سیمای بوشهر با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری اختتامیه جشنواره در بهمنماه اضافه کرد: تلاش شده است اختتامیه پیش از دهه فجر برگزار شود و در همین راستا از مدیران، معاونان و مسئولان شبکههای سراسری و استانی صدا و سیما برای حضور در بوشهر دعوت شده است تا ضمن شرکت در جشنواره، با ظرفیتهای این استان از جمله نیروگاه اتمی، صنایع دریایی و توانمندیهای بومی آشنا شوند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی استان، گفت: انتظار میرود ادارهها و سازمانهای مختلف با مشارکت فعال در تبلیغ جشنواره و ارسال آثار تولیدی خود، به هرچه باشکوهتر برگزار شدن این رویداد ملی کمک و بوشهر را بهعنوان میزبان شایسته این جشنواره معرفی کنند.
حیدری همچنین بر آمادگی صداوسیمای استان برای معرفی ظرفیتها و پیشرفتهای استان در حوزههای مختلف تاکید کرد.