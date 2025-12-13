پخش زنده
امروز: -
استاندار همدان گفت: همه دستگاهها موظف هستند برای تسریع در ساخت مسکن اقشار کمدرآمد بسیج شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست شورای مسکن استان همدان با تأکید بر ضرورت حمایت از دهکهای پایین درآمدی افزود: دهکهای یک تا چهار توان تأمین مسکن را ندارند و دولت موظف است با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، زمینه خانهدار شدن این اقشار و کاهش فشار اجارهبها را فراهم کند.
او تأکید کرد: طرح های راکد مسکن در استان فعال شده و روند اجرای آنها شتاب گرفته است و هیچ دستگاهی نباید مانع اجرای پروژههای مسکن شود، همچنین تأمین همزمان خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب برای تحویل واحدها ضروری است.
استاندار همدان با اشاره به آثار تورم بر هزینههای ساخت، تأکید کرد: همه پروژههای مسکن باید دارای زمانبندی مشخص و گزارش پیشرفت منظم باشند تا از تحمیل هزینههای اضافی به متقاضیان جلوگیری شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به نقش کلیدی تأمین مالی در پیشبرد پروژههای مسکن گفت: پیگیریها در حال انجام است و انتظار داریم با همکاری دستگاهها و بانکها، سرعت اجرای پروژهها افزایش یابد، چراکه بخش عمده گلایههای مردم به تأمین منابع مالی بازمیگردد.
حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه با اشاره به منابع اختصاصیافته به استانها افزود: در سطح کشور حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده که سهم استان همدان بهطور کامل محقق نشده است که انتظار میرود متناسب با حجم مشکلات استان، منابع مالی لازم بهصورت جدی مطالبه و جذب شود.
او همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن نیروهای نظامی و انتظامی تأکید کرد: نیروهای انتظامی و یگانهای ویژه نقش مستقیمی در امنیت شهر دارند و تأمین مسکن مناسب برای این نیروها، سرمایهگذاری در امنیت پایدار استان است.
نماینده مردم همدان و فامنین در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد نظام بانکی پرداخت و گفت: در جلسهای با مدیرعامل بانک ملی در مجلس مشخص شد حدود شش هزار نفر در استان در صف دریافت وام ازدواج، مسکن و تسهیلات بانکی هستند و تنها ۶۴ درصد منابع این بانک در استان هزینه شده که همدان را در رتبه آخر کشور قرار داده است.
حاجی بابایی گفت: با امضای توافقنامهای میان مدیرعامل بانک ملی و مجمع نمایندگان استان مقرر شد سهم مصرف منابع بانک ملی به ۱۰۰ درصد برسد و طی دو ماه، تسهیلات شش هزار نفر متقاضی پرداخت شود.
او افزود: همچنین با پیگیریهای انجامشده در سطح بانک مرکزی، مقرر شده رتبه استان همدان در پرداخت تسهیلات از جایگاه هجدهم به بین رتبههای یک تا پنج ارتقا یابد.
نائب رئیس مجلس تصریح کرد: بانک ملت متعهد شده است چهار هزار میلیارد تومان از منابع معوق استان را طی چهار ماه پرداخت کند و بانک تجارت نیز تزریق دو هزار میلیارد تومان منابع به استان را مصوب کرده است که خوشبختانه روند پرداخت وام ازدواج در برخی بانکها به وضعیت بهروز رسیده و در دو ماه اخیر، میزان پرداخت این تسهیلات معادل شش ماه نخست سال بوده است.