تیم استقلال مشهد با پیروزی مقابل پاس بندرترکمن در هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی، در جایگاه سوم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی باشگاه‌ های برتر مردان ایران به میزبانی این باشگاه و در مجموعه ورزش‌ های ساحلی شهرداری مشهد برگزار شد؛ این میزبانی‌ با نظم، کیفیت مطلوب و حضور پرتعداد هواداران همراه بود و در نهایت با کسب مدال برنز توسط تیم استقلال همراه بود.

مرحله مقدماتی این مسابقات از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه آغاز شده است و دیدارهای گروه نخست در هفته دوم، در روزهای ۱۹ تا ۲۱ آذر به میزبانی باشگاه استقلال دنبال شد.

در دیدار رده‌ بندی و در حضور علی تاجرنیا، رئیس هیات‌ مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال و امیر زارعی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، شاگردان جوان استقلال مشهد با ارائه نمایشی برتر، موفق شدند پاس بندرترکمن را با نتیجه ۲ بر صفر و امتیازهای ۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۲ شکست دهند و برای دومین هفته پیاپی، یکی از سکوهای مسابقات را در اختیار بگیرند.

این پیروزی، دومین مدال رسمی استقلال در تاریخ حضورش در لیگ برتر والیبال ساحلی محسوب می‌ شود.

در دیدار فینال گروه نیز تیم فولاد هرمزگان با پیروزی دو بر صفر مقابل شهداب بافق به دومین قهرمانی متوالی خود دست یافت و شهداب در جایگاه نایب‌ قهرمانی ایستاد.

بر اساس رتبه‌ بندی نهایی هفته دوم لیگ برتر ساحلی در گروه اول تیم های فولاد هرمزگان، شهداب بافق، استقلال مشهد، پاس بندرترکمن، شهداب جوان بافق و پاس آق‌قلا در رده اول تا ششم قرار گرفتند.

قضاوت مسابقات بر عهده داوران علی دستجردی و مجتبی ثابتی از خراسان رضوی، مصطفی مقدم از خراسان شمالی و مجید همتی از سمنان و پویان اکبری از مازندران بود.