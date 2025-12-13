فرمانده انتظامی بهشهر از اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و دستگیری ۶ اراذل در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در راستای افزایش امنیت عمومی و برخورد قاطع باهنجارشکنان، ماموران کلانتری ۱۱ با اجرای طرح ضربتی، ۶ اراذل و اوباش را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: در این طرح مقادیری سلاح سرد شامل قمه، چاقو، و دیگر ادوات طی بازدید‌های به عمل آمده توسط ماموران کشف و ضبط شد.

سرهنگ قلی پور در پایان با تاکید بر تداوم برخورد با مخلان امنیت، گفت: پلیس با هیچ فرد یا گروهی که قصد برهم زدن امنیت شهروندان را داشته باشد مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت با آنان برخورد می‌شود.