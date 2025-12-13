اعضاي باند ۴ نفره اي که اقدام به سرقت ۶۰ ميليارد ريالي اموال از يک منزل کرده بودند در خمینی شهر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامي شهرستان خمینی‌شهر گفت: در پي شکايت يکي از شهروندان به پليس آگاهي فرماندهي انتظامي شهرستان خمینی‌شهر مبني بر سرقت طلاجات، ارز و لوازم ديگر، کارآگاهان پليس دوست مالباخته را به عنوان متهم اصلي شناسايي و مشخص شد وي با اجير کردن ۳ نفر ديگر نقشه اين سرقت را عملياتي کرده است.

سرهنگ علی سبحانی افزود: با پي جويي و رصد کارآگاهان، سرانجام در کمتر از ۲ هفته متهم اصلي پرونده به همراه ۳ همدستش در مخفيگاه هاي خود دستگير و به جرم خود اعتراف کردند.

وی با بيان اينکه بخشي از اموال مسروقه در مخفيگاه متهمان کشف و به مالباخته بازگردانده شد گفت: با اعتراف صريح متهمان، پرونده تشکيل و هر 4 نفر براي سیر مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.