به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛استاندار اصفهان با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در دامداری‌ها و خسارت این بیماری گفت: با تلاشهای دامپزشکی و جهاد کشاورزی، برخی دام‌ها به کشتارگاه منتقل شدند و هر چند این تلاش‌ها موجب محدود شدن بیماری شده است، اما خسارت هایی وارد کرد و لازم است، با تدابیر پیشگیرانه مانع تکرار چنین حوادثی در آینده شویم.

مهدی جمالی‌نژاد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: بیماری تب برفکی به صورت طغیانی در کشور و منطقه، بسیاری از دام‌ها را درگیر کرده است و با اجرای کار کارشناسی برای تعیین فواصل و حریم های بهداشتی در تلاش هستیم تا از درگیری فراوان جلوگیری شود و مزارع بزرگ هم بتوانند درشرایط قرنطینه ایمن بمانند.

وی با اشاره به مشکلات صنایع در حوزه برق، از تصمیمات گرفته شده در این حوزه خبر داد و گفت: اجرای این مصوبات نیازمند همکاری وزارت نیرو در سطح ملی است و امیدواریم با درخواست ما در جلسه های آینده وزیر، معاون یا مدیرکل مربوط از وزارت نیرو هم حضور داشته باشند، تا مسائل به صورت ریشه‌ای بررسی و تدبیر شود.

جمالی‌نژاد با توجه به اهمیت به موضوع گردشگری سلامت در استان افزود: استان اصفهان با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها، می‌تواند در این حوزه پیشرو باشد.

استاندار ادامه داد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به مسائل و موضوعات روزمره محدود نشود و موضوعات میان‌مدت و بلندمدت مانند «قاب اقتصادی» هم مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به بازدید اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی کاشان به ویژه درحوزه فرش ماشینی ، این اتفاق را مؤثر دانست و افزود: بخش خصوصی با مطالبه‌گری فعال،برای اختصاص منابع و امکانات به استان اصفهان به ویژه اعتبار دو همتی که برای فعالان عرصه فرش در نظر گرفته شده است،تلاش کنند.