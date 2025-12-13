شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با صدور اطلاعیه‌ای درباره احتمال یخ‌زدگی کنتور‌های آب با توجه به پایداری و تداوم سرمای زیر صفر درجه در این استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، همزمان با ورود موج بارشی به استان، مدیر کل آبفای استان در خصوص به یخ زدگی لوله‌های و کنتور‌های آب به مشترکان هشدار داد و گفت: با توجه به کاهش دما در نقاط مختلف استان طی روز‌های آینده احتمال بروز یخ زدگی کنتور آب افزایش یافته، به همین منظور شهروندان لازم است اقدامات پیشگیرانه در این خصوص را انجام دهند.

رضا رضایی افزود: احتمال ترکیدگی لوله‌های روباز و کنتور‌های آب در سرمای شدید وجود دارد، مردم از پوشش‌های مناسب برای عایق بندی کنتور‌ها و لوله‌های روباز استفاده کنند.

وی تصریح کرد: عایق نمودن اطراف کنتور به وسیله پشم شیشه، گونی، موکت، خاک اره، البسه فرسوده و … در محفظه کنتور و عایق بندی لوله‌های آب در فضای باز ساختمان از جمله اقدام‌هایی است که شهروندان و روستائیان می‌توانند در خصوص پیشگیری از یخ زدگی لوله‌ها و کنتور‌ها انجام دهند.

رضایی اضافه کرد: در زمان بروز یخ زدگی از انجام کار‌هایی همچون ریختن آب جوش بر روی کنتور و روشن کردن آتش در حوضچه کنتور جداً خودداری کرده و برای خارج نمودن کنتور از حالت انجماد از وسایلی همچون سشوار و بخار شو استفاده شود.

مدیر کل آبفای استان ضمن اشاره به لزوم جلوگیری از باز گذاشتن شیر آب برای پیشگیری از یخ زدگی افزود: ترکیدگی کنتور‌ها علاوه بر وارد کردن خسارت و تخریب ساختمان، منجر به هدر روی حجم بسیار زیادی آب نیز می‌شود که جلوگیری از این امر به وسیله‌ی روش‌های بسیار ساده قابل پیشگیری می‌باشد.