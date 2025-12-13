به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهک‌های اول تا سوم درآمدی/ مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار اختصاص می یابد.

افراد مشمول طرح می‌توانند با مراجعه به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح ، ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند./ این یازده قلم شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.

هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد و مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالا‌های تعیین‌شده را خریداری کنند.

همچنین امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست و خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی تعیین‌شده انتخاب کنند.