مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از افتتاح و بهره‌برداری همزمان چهار طرح کلیدی در حوزه ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان در نهم دی‌ماه خبر داد.

چهار طرح مهم عمرانی و شریانی تهران در آستانه بهره‌برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از بهره‌برداری و افتتاح چهار طرح مهم عمرانی و شریانی استان در نهم دی‌ماه خبر داد.

به گفته رضا خالقی، ساختمان پزشکی قانونی شهر قدس و مجتمع فرهنگی هنری شهر ری با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد آماده بهره‌برداری هستند.

وی افزود دو پروژه شریانی باند دوم محور قدیم تهران–قم و پل فیروزآباد نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.

خالقی تأکید کرد این پروژه‌ها نقش مؤثری در توسعه خدمات عمومی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان دارند.

وی خاطرنشان کرد افتتاح این طرح‌ها موجب تسهیل تردد و کاهش بار ترافیکی محورهای اصلی جنوب تهران خواهد شد..