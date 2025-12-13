پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از افتتاح و بهرهبرداری همزمان چهار طرح کلیدی در حوزه ساختمانهای دولتی و زیرساختهای حملونقل استان در نهم دیماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از بهرهبرداری و افتتاح چهار طرح مهم عمرانی و شریانی استان در نهم دیماه خبر داد.
به گفته رضا خالقی، ساختمان پزشکی قانونی شهر قدس و مجتمع فرهنگی هنری شهر ری با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد آماده بهرهبرداری هستند.
وی افزود دو پروژه شریانی باند دوم محور قدیم تهران–قم و پل فیروزآباد نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.
خالقی تأکید کرد این پروژهها نقش مؤثری در توسعه خدمات عمومی و زیرساختهای حملونقل استان دارند.
وی خاطرنشان کرد افتتاح این طرحها موجب تسهیل تردد و کاهش بار ترافیکی محورهای اصلی جنوب تهران خواهد شد..