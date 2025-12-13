دیدار قهوه باتسام و کاسپین تهران در سالن خانه بسکتبال مشهد، با بازگشت باتسامی‌ ها به بازی در نیمه دوم به سود تیم میزبان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان، تیم قهوه باتسام، با یک بازگشت تماشایی موفق شد کاسپین تهران را با نتیجه ۷۱ بر ۶۶ شکست دهد و یکی از ارزشمندترین پیروزی‌های فصل خود را در خانه جشن بگیرد.

این بازی با ضرباهنگی تند آغاز شد و هر دو تیم تلاش کردند مالکیت و جریان مسابقه را به دست بگیرند. باتسام در مقاطع مختلف کوارتر نخست برتری‌هایی به دست آورد اما کاسپین با بهره‌ گیری از تجربه بازیکنان خود و دقت بالا در حملات، توانست در پایان نیمه اول با نتیجه ۳۴ بر ۳۳ میزبان مشهدی را مغلوب کند.

در آغاز نیمه دوم، این اختلاف امتیاز افزایش هم یافت و کاسپین توانست با چند حمله موفق فاصله را بیشتر کند اما نقطه عطف مسابقه، روحیه جنگندگی و انسجام تیمی باتسام بود. بازیکنان باتسام با فشار (پرس) هوشمندانه، ریباندهای مؤثر و اجرای برنامه‌های تاکتیکی کادرفنی، رفته‌ رفته جریان مسابقه را تغییر دادند.

در کوارتر پایانی، سالن مشهد شاهد اوج نمایش باتسامی‌ ها بود؛ بازگشتی که با توپ‌ ربایی‌ های حیاتی، دفاع فشرده و حملات سریع کامل شد و در نهایت میزبان توانست با نتیجه ۷۱ بر ۶۶ پیروزی را از آن خود کند تا یکی از ارزشمندترین بردهای فصل رقم بخورد.

یکی از نکات مهم این مسابقه، درخشش دنیل رینی، بازیکن آمریکایی تازه‌ وارد باتسام بود که در نخستین حضور رسمی خود با توان بدنی بالا، تحرک زیاد و تصمیم‌ گیری‌ های مؤثر، نقش مهمی در بازگشت و پیروزی تیم ایفا کرد و نگاه‌ ها را به خود جلب کرد.