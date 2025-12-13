پخش زنده
رئیس دانشگاه تهران از مأموریت جدید دولت به دانشگاه تهران در موضوع امنیت غذایی دام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین امید در سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بینالمللی دانشجویان دامپزشکی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با تأکید بر نگاه دولت به دانشگاهها گفت: «در این دولت، توجه به دانشگاه افزایش یافته است و انتظار از دانشگاه بیش از گذشته شده است. چند موضوع مهم به دانشگاه تهران سپرده شده است که مهمترین آنها موضوع «آب» به عنوان یک بحران عمیق و مسئله امنیت ملی است که دانشگاه تهران با همکاری سایر دانشگاهها در مورد آن، فعالیت کرده و گزارشهای راهبردی نیز ارائه داده است».
رئیس دانشگاه تهران با اعلام مأموریت تازه دولت به دانشگاه تهران گفت: «مسئولیت جدیدی که به دانشگاه تهران سپرده شده، پرداختن به موضوع امنیت غذایی در حوزه دام است. دانشگاه تهران آمادگی خود را به دولت اعلام کرده و قرار است جمعی از استادان برجسته در گروههای علوم دامی و دامپزشکی از نگاههای متفاوت، این موضوع را بررسی و دیدگاههای دانشگاه را ارائه کنند.»
روحاله نصرتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران هم با اشاره به اینکه این رویدادها فرصت انتقال تجربه و آشنایی با تحولات جدید الگوهای علمی را فراهم میکنند، افزود: با برگزاری رویدادهای علمی، امکان همکاریهای ملی و بینالمللی ایجاد میشود و زمینه ورود به حوزههای پژوهشی جدید، شکلگیری ایدههای تازه و تقویت شبکهسازی علمی به وجود میآید. از نظر فرهنگی نیز موجب تقویت فرهنگ گفتوگو، هویت علمی دانشگاه و ارتباطات میانفرهنگی میشود و مشارکت جمعی علمی و مسئولیتپذیری اجتماعی را تقویت میکند».
سید مهدی قمصری، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نیز در بخش دیگری از این مراسم، تأکید کرد: «سیاست اصلی کنگره، ارائه مقالات توسط دانشجویان است. در پنلهای تخصصی که پس از افتتاحیه، و به مدت سه روز برگزار میشود، ارائهدهندگان دانشجویان خواهند بود و اساتید در بخش پنلها برای راهنمایی و تکمیل مباحث حضور دارند. قرار گرفتن در معرض سوال، تجربهای ارزشمند برای دانشجویان است و به رشد علمی آنها کمک خواهد کرد.»
رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با تأکید بر اهمیت حوزه دامپزشکی خاطرنشان کرد: «دامپزشکی نقشی بسیار مهم در حفظ بهداشت عمومی، امنیت غذایی، صیانت از سرمایههای دامی و کمک به اقتصاد بخش قابل توجهی از جامعه دارد».