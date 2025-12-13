به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ این اداره کل با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: فعالیت سامانه سرد بارشی از شامگاه دوشنبه تا پایان وقت پنج‌شنبه به ویژه مناطق غرب و جنوب استان را در بر می‌گیرد.

بنا براعلام هواشناسی استان، بارش برف و باران، رگبار و رعد و برق، تندباد لحظه‌ای، مه آلودگی، کاهش دما و یخبندان و تگرگ از پایان روز دوشنبه از مناطق جنوبی و غربی استان از جمله فریدن و فریدونشهر و سمیرم آغاز می‌شود و در روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه سراسرمناطق استان به ویژه شهر اصفهان، فریدونشهر، سمیرم، بویین میان دشت، خوانسار، فریدن، گلپایگان، چادگان، اسلام آباد موگویی، باغبهادران، شاهین شهر و میمه، دهق، نجف آباد، لنجان، آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، دهاقان، برخوار، لنجان، شهرضا، فرودگاه اصفهان، کاشان، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، نائین، هرند و ورزنه را فرا می‌گیرد.

هواشناس همچنین در خصوص احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی و یخبندان جاده‌ها بویژه در گردنه‌های کوهستانی به علت کاهش دما و بارش برف، آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلانشهر اصفهان بواسطه رطوبت و مه دود -وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی، کاهش دما و یخبندان هشدار داده و توصیه کرده است: هموطنان از سفر‌های غیر ضرور به ویژه گردنه‌های برف گیر تا پایان هفته پرهیز کنند.

همچنین بر لزوم مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به ویژه در نواحی سردسیر، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوه‌نوردی، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی نیرو‌های امدادی، راهداری و شهرداری‌ها و کنترل دمای گلخانه و باغات و صنعت کشاورزی تاکید کرده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.