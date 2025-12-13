امنیت کشور مرهون صبر و تقوای مادران و همسران شهید، است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، مسئولان شهرستان مبارکه به دیدار مادر شهیدان مجید، اصغر، خدابخش و محمد ضیایی، مادرشهیدان محمد علی ومهدی یزدان، مادرشهیدان غلامعلی شهریاری و نعمت اله مهدوی، مادر شهیدان سیده جواهر و سیدعلی موسوی و همچنین همسر شهید امین الله اکبری رفتند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در این دیدار گفت: مادران شهدا با الگو گرفتن از حضرت زهرا (س)، صبر و تقوا پیشه کردند و امنیت و اقتدار امروز کشورمان مرهون همین فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌ها است.

زهرا سعیدی افزود:لازم است شأن و منزلت خانواده‌ی شهدا را حفظ کنیم و با کار جهادی، اجازه پایمال شدن خون این عزیزان را ندهیم.