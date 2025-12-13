به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جغتای گفت: ْمردی ۴۰ساله که پیش از شنا قرص روانگردان مصرف کرده بود، با عبور از موانع و فنس‌های محافظ، خود را به داخل استخر کشاورزی انداخت و درنهایت غرق شد.

حجت الاسلام رضا بهمنش با اشاره به رعایت اصول ایمنی در این استخر، گفت: این فرد با درآوردن لباسهایش و گذر از روی فنس وارد محوطه استخر شده و علت اصلی حادثه، اقدام شخصی او تحت تأثیر قرص روانگردان بوده است.

وی افزود: این اتفاق در یکی از استخر‌های کشاورزی منطقه رخ داده و مقامات قضایی پس از بررسی، بی تقصیری متصدیان استخر را تأیید کردند.