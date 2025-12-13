به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران در نشستی با دبیران این کانون‌ها در بهشهر، از گستردگی فعالیت‌های خیریه و مردمی تحت نظر این نهاد خبر داد.

قاسم عزیززاده گرجی گفت: ۲۰ کانون تخصصی و ۱۳ هزار خادمیار و یاور رضوی در مازندران فعال است و اقدامات و فعالیت‌های فراوانی همچون ساخت خانه محروم، توزیع بسته‌های معیشتی و برنامه‌های اجتماعی در اختیار جامعه هدف قرار می‌دهند.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل این کانون‌ها، تأکید کرد: حضور نوجوان و جوانان و بانوان باید بیش از پیش مورد توجه کانون خدمت رضوی مازندران در شهرها و روستاها باشد.

عزیززاده گرجی، هدف نهایی را زمینه‌سازی برای «میدان‌داری مردم» در حل مشکلات محلات دانست.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران، شهرستان بهشهر را به دلیل توجه ویژه به جذب نوجوانان ستود و گفت: از برجسته‌ترین فعالیت‌های کانون خدمت رضوی بهشهر، حضور نوجوانان است و شهرستان بهشهر اهتمام ویژه به این مهم دارد.