





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله سید نصیر حسینی افزود: در شرایطی که دشمن با تعمیق خطوط اختلاف و سوءاستفاده از خطاهای برخی افراد تلاش داشت کشور را وارد درگیری‌های شدید و خطرناک کند ملت با بصیرت ،مسیر فتنه را بست.

آیت الله حسینی افزود : گاهی برخی افراد یا جریان‌ها به دنبال منافع شخصی یا گروهی بدون توجه به مصالح کلان کشور و نظام حرکت‌های خطرناکی انجام می‌دهند که می‌تواند منافع عمومی و امنیت ملی را به خطر بیندازد و اگر خطایی رخ داد و بر آن اصرار شود دشمن از همان خطا موج‌سواری می‌کند و تلاش می‌کند کل نظام را درگیر بحران کند.

نماینده ولی‌فقیه با تأکید بر ضرورت ریشه‌یابی حوادث گفت: باز کردن و تحلیل صریح مسائل ممکن است برای برخی دشوار باشد اما چاره‌ای جز شناخت حقیقت‌ها و واقعیت‌ها نداریم و اگر دلسوز اسلام، انقلاب و کشور هستیم باید شجاعت پذیرش خطا و بازگشت از آن را داشته باشیم چراکه اصرار بر اشتباه مسیر سقوط و آسیب به کلیت نظام را هموار می‌کند.

وی هنچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی مردم و مدیران بر ضرورت پرهیز از اسراف و مصرف بی‌رویه منابع تأکید کرد و گفت اسراف در مصرف آب، برق، گاز، بنزین و دیگر منابع، ضربه‌ای جدی به آینده کشور است و اگر منابع طبیعی را بی‌محابا مصرف کنیم محیط‌زیست، اقتصاد و معیشت نسل‌های آینده را با خطر مواجه خواهیم کرد.

۹ دی نماد بصیرت ملت و ناکامی جنگ ترکیبی دشمن است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در جلسه بزرگداشت حماسه ۹ دی گفت: امسال شانزدهمین سالگرد حماسه عظیم ۹ دی روز نماد بصیرت زمان‌شناسی و دشمن‌شناسی ملت ایران است و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با طراحی پیچیده‌ترین اشکال جنگ ترکیبی تلاش کرده‌اند با استفاده همزمان از ابزارهای رسانه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اخیراً تهدیدات نظامی روحیه امید اعتماد و وحدت ملی را تضعیف و زمینه فروپاشی و براندازی را فراهم کنند.

حجت الاسلام خاضع افزود: دشمن همواره کوشیده با تبلیغات گسترده در فضای مجازی با تولید شبهه و دروغ‌پراکنی سازمان‌یافته و تحریف واقعیت‌ها، سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مشکلات و نادیده گرفتن خدمات و دستاوردهای انقلاب جامعه را دچار یأس و ناامیدی کند و مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهد اما به فضل الهی ملت ایران با بصیرت آگاهی و هوشیاری خود همه این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی با اشاره به فتنه ۱۳۸۸ بیان داشت فتنه ۸۸ یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین فتنه‌ها بود که با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و با طراحی و هدایت آمریکا و همراهی برخی عوامل داخلی با هدف براندازی نظام شکل گرفت اما حضور گسترده و منسجم مردم در یوم‌الله ۹ دی این فتنه عظیم را درهم شکست و بار دیگر پیوند عمیق ملت با انقلاب و ولایت را به نمایش گذاشت.

حجت الاسلام خاضع افزود: مقام معظم رهبری در این مقطع هم فرماندهی میدان نبرد را شخصاً بر عهده داشتند و هم افکار عمومی را مدیریت و هم جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن را خنثی ساختند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: فتنـه‌شناسی تهدیدشناسی، جهاد تبیین، ارتقای سواد رسانه‌ای، افزایش آگاهی عمومی و بازخوانی صحیح پیام حماسه ۹ دی از مهم‌ترین اهداف بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی امسال است.

حجت الاسلام خاضع با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده انجام‌شده گفت: در مجموع بیش از ۶۰۰ برنامه پیشنهادی برای ۳۶ دستگاه، نهاد و سازمان در سطح استان تدوین و ابلاغ شده که به‌طور میانگین برای هر دستگاه حدود ۱۵ برنامه پیش‌بینی شده و امیدواریم هر میزان از این برنامه‌ها که امکان اجرا دارد با جدیت عملیاتی شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: مهم‌ترین محورهای برنامه‌ها را بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری شامل موسیقی شعر، نمایش، سرود و آثار تجسمی برای انتقال پیام انقلاب به نسل جدید و برگزاری نشست‌های بصیرتی و کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها، مدارس، ادارات و مساجد، تولید و پخش برنامه‌های تحلیلی درباره فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی و بازخوانی نقش مردم در دفاع از نظام دانست.

وی اضافه کرد فعال‌سازی کاربران انقلابی در شبکه‌های اجتماعی تولید بسته‌های محتوایی شامل موشن‌گرافیک، نماهنگ، پوستر و آثار تبلیغی، برگزاری کارگاه‌های سواد رسانه‌ای در مدارس و دانشگاه‌ها با هدف آموزش تشخیص اخبار جعلی و مقابله با شایعه‌پراکنی، و ترویج هشتگ‌هایی نظیر #۹_دی هشتک حماسه_بصیرت و میثاق_با_ولایت،ملت_آگاه و ایران_یک_صدا از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت مراسم یوم‌الله ۹ دی امسال نیز به‌عنوان نماد وحدت و میثاق ملت با ولایت، در سراسر استان و در مرکز استان، روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه در مصلای بزرگ شهر یاسوج برگزار خواهد شد

تبیین ریشه‌های فتنه و جنگ نرم لازمه صیانت از سرمایه اجتماعی انقلاب است

مدیرکل صداوسیمای مرکز استان در جلسه بزرگداشت حماسه ۹ دی گفت: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از ابزارها تاکتیک‌ها و تکنیک‌های متنوع به‌ویژه در قالب جنگ نرم همواره در پی مخدوش‌سازی اراده و رأی مردم بوده است.

سید شهریار گنجی با اشاره به حوادث سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ این حوادث را حلقه‌هایی از یک زنجیره مستمر در طی ده سال دانست و افزود: دشمن در این سال‌ها تلاش کرده با عملیات شناختی القای شبهه و تحریف واقعیت‌ها اعتماد عمومی را هدف قرار دهد اما حضور آگاهانه و بصیرت‌مند مردم به‌ویژه در حماسه ۹ دی این توطئه‌ها را خنثی کرد.

وی با اشاره به تحلیل ابعاد داخلی و خارجی ۹ دی بیان داشت ۹ دی نماد بهره‌مندی نظام از قدرت ملی و سرمایه اجتماعی عظیم آن است سرمایه‌ای که بر پایه آگاهی بصیرت اعتماد و حضور ملت شکل گرفته و نشان می‌دهد انقلاب اسلامی عمیقاً مردم‌محور و متکی بر خواسته‌ها و آرای اکثریت مردم است.

مدیرکل صداوسیمای استان گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم‌سالاری دینی و مشارکت حداکثری در انتخابات تعیین‌کننده مسیر حرکت نظام در مقاطع مختلف بوده است.

گنجی جایگاه و نقش رهبری انقلاب را در حراست از اصول و خطوط کلی حرکت انقلاب تعیین‌کننده دانست و افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جنگ نرم نقشه راهی روشن برای مسئولان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای است تا به‌ویژه نسل نو را با علل عوامل و ریشه‌های حوادث و شیوه‌های پیچیده دشمن آشنا کنند.

وی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در فضای مجازی بیان داشت: نسل جدید که برخی از این حوادث را تجربه نکرده‌اند باید با ویژگی‌های انحرافی فضای مجازی و روش‌های عملیات روانی و شناختی دشمن آشنا شوند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز استان گفت: این موضوعات باید در تولیدات رسانه‌ای تبلیغی سخنرانی‌ها و محتواهای فرهنگی به‌صورت دقیق و جذاب دنبال شود.

گنجی از برنامه‌ریزی صداوسیما برای بهره‌گیری از منابع و آرشیوهای موجود خبر داد و تاکید کرد: استفاده از بیانات مقام معظم رهبری، سخنان بزرگان نظام و شخصیت‌های تأثیرگذار همچنین نمایش صحنه‌ها، نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های مردمی در دستور کار تولیدات رسانه‌ای قرار دارد.

وی با اشاره به سیره و شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: مدیریت سلوک معنوی دلدادگی و ارادت شهید حاج قاسم به مقام معظم رهبری می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان باشد و از تولیدات رسانه‌ای در این حوزه حمایت خواهیم کرد تا با گسترش آن‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی اثرگذاری بیشتری در ارتقای آگاهی عمومی و صیانت از انقلاب اسلامی حاصل شود.