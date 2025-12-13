فرمانده انتظامی دلفان از توقیف کامیون حامل چهار هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

کشف چهار هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در دلفان لرستان

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ بهروز بازوند گفت:مأموران ایست و بازرسی کشور هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور هرسین دلفان به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان ا فزود: در بازرسی از کامیون توقیفی چهار هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش دو میلیارد ریال کشف ودر این زمینه یک نفر دستگیر شد .

سرهنگ بازوند با تأکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق کالا و سرمایه‌های ملی بیان کرد مبارزه با قاچاق در دستور کار کارکنان انتظامی قرار دارد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.