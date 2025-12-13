کشف چهار هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در دلفان لرستان
فرمانده انتظامی دلفان از توقیف کامیون حامل چهار هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ بهروز بازوند گفت:مأموران ایست و بازرسی کشور هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور هرسین دلفان به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی دلفان افزود: در بازرسی از کامیون توقیفی چهار هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش دو میلیارد ریال کشف ودر این زمینه یک نفر دستگیر شد.
سرهنگ بازوند با تأکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق کالا و سرمایههای ملی بیان کرد مبارزه با قاچاق در دستور کار کارکنان انتظامی قرار دارد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.