شبکه افق در هفدهمین هفته از «سینما افق»، چندین فیلم سینمایی در گونههای سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمهای سینمایی «نفوذی»، «کانی مانگا»، «ریشه در خون»، «حمله به اچ ۳»، «سرب» و «غریب»، از شنبه ۲۲ آذر تا پنج شنبه ۲۷ آذر از شبکه افق پخش میشوند.
فیلم سینمایی «نفوذی» به کارگردانی «احمد کاوری و مهدی فیوضی»، امشب پخش می شود.
در این فیلم خواهید دید: فریدون پس از سالها اسارت در عراق و پس از سقوط صدام به ایران باز میگردد. به محض ورود دستگیر میشود و زندانی میشود. او در سالهای اول جنگ رشادتهای بسیار انجام میدهد و همه به او علاقه داشتند. او نقشه فرار از اردوگاه را میکشد، اما نقشه او لو میرود و تنها کسی که اطلاع داشته همرزمش جورابچی است. اما تمام تقصیرات به گردن او میافتد. وی برای فهمیدن حقیقت عضو منافقین میشود و در آنجا جورابچی را میبیند و متوجه حقیقت میشود. بعد از مدتی عدهای از افراد منافق را میکشد ولی جورابچی در دهان او سرب داغ میریزد و ...
امیر جعفری، جمشید هاشم پور، نسرین مقانلو، قاسم زارع، هوشنگ توکلی، رامین راستاد، سیاوش خیرایی و محمد کاسبی در فیلم سینمایی «نفوذی» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «کانی مانگا» به کارگردانی «سیفالله داد»، یک شنبه ۲۳ آذر پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: یک هواپیمای عراقی در منطقة کانی مانگا ـ واقع در کردستان ایران ـ سقوط میکند و خلبان آن که جان سالم بدر برده میگریزد. گروهی تکاور زیر نظر سروان یاوری مأمور میشوند تا خلبان را به اسارت درآورند. یکی از گروههای مسلح مخالف جمهوری اسلامی به سرکردگی کاک هوشنگ وارد کارزار میشود تا خلبان را نجات بدهد. تکاوران با اعضای گروه مسلح درگیر میشوند و خلبان عراقی را دستگیر میکنند. هلی کوپترهای عراقی برای مقابله به منطقه اعزام میشوند و با هلی کوپترهای ایرانی نبرد هوایی را آغاز میکنند. درگیری به سود نیروهای ایرانی خاتمه مییابد و ...
فرامرز قریبیان، علی ثابت، عبدالرضا اکبری، رضا رویگری، کاظم افرندنیا و عزیز حاتمی در فیلم سینمایی «کانی مانگا» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «ریشه در خون» به کارگردانی «سیروس الوند»، دوشنبه ۲۴ آذر پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: در پاییز سال ۱۳۴۳ در یکی از شهرهای شمال ایران، جوانی به نام رسول علیه رژیم فعالیت میکند. او در یک درگیری با ماموران امنیتی زخمی میشود؛ و به جنگل میگریزد. در جنگل، با پیرمرد هیزم شکنی به نام شیر علی آشنا میشود. شیر علی به او کمک میکند و به تدریج الفتی بین آنها به وجود میآید. او که کلبه اش در معرض ویران شدن به وسیله بولدوزرهای اداره راه است همراه با رسول به سوی مقصدی که او دارد میگریزد که ...
فرامرز قریبیان، اکبر زنجانپور، حمید طاعتی و زنده یاد نعمتاله گرجی در فیلم سینمایی «ریشه در خون» بازی کردهاند.
«حمله به اچ ۳» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، دیگر فیلمی است که سه شنبه ۲۵ آذر پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: ستاد نیروهای هوایی عراق که از ابتدای جنگ با برتری هوایی ایران روبهرو شده و قریب الوقوع بودن شکستن حصار آبادان را پیش بینی میکند، جهت حفاظت از هواپیمای استراتژیک، میگ میراژ و توپولوف عراقی از گزند بمبارانهای هوایی و مصون ماندن آنها تا موقع شروع حمله ایران، تصمیم میگیرد آنها را به سه پایگاه بسیار دور افتاده در نزدیکی مرز اردن منتقل کند. در مقابل ستاد نیروهای هوایی ایران نیز طرح بمباران این سه پایگاه را که به نام پایگاههای اچ ۳ موسومند مطرح مینماید. در پی آن در سحرگاه ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ هشت فروند جنگنده بمب افکن فانتوم ...
جعفر دهقان، محمد کاسبی و حسین یاری در فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «سرب» به کارگردانی «مسعود کیمیایی»، چهارشنبه ۲۶ آذر پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: یک زوج جوان یهودی ایرانی را در اواخر دهه ۲۰ خورشیدی خواهان عزیمت به سرزمین موعود (اسراییل) هستند، اما پس از مواجهه با مخالفت سازمان یهودی هاگانا و کشته شدن عمویشان به دست آنها مجبور به فرار شده و درگیر ماجراهای پس از آن میشوند.
زنده یاد هادی اسلامی، زنده یاد جمشید مشایخی، زنده یاد جلال مقدم، زنده یاد فریماه فرجامی، زنده یاد امین تارخ و زنده یاد فتحعلی اویسی در فیلم سینمایی «سرب» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «غریب» به کارگردانی «محمد حسین لطیفی»، هم پنج شنبه ۲۷ آذر پخش خواهد شد.
این فیلم به روایت بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و شیوه فرماندهی منحصربهفرد او در اتحاد مردم و رفع شرایط بحران پرداختهاست که در سال ۱۳۵۸ با آغاز ناآرامیها در کردستان توسط احزاب کومله و دموکرات، محمد بروجردی از طرف امام (ره) مأموریت مییابد تا بهعنوان فرمانده سپاه کردستان وضعیت را به حالت عادی بازگرداند که ...
بابک حمیدیان، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، زنده یاد حسام محمودی، مهران احمدی، فرهاد قائمیان و هژیرسام احمدی در فیلم سینمایی «غریب» به هنرمندی پرداختهاند.
شبکه افق این فیلم ها را ساعت ۲۳:۱۵، پخش می کند.