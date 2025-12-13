پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک از دشواریهای دیدار پیش روی تیمش مقابل پرسپولیس گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با پرسپولیس گفت: دو یا سه روز پیش با سپاهان بازی کردیم و فرصت کمی برای بازیابی داشتیم. با این حال سعی کردیم ریکاوری خوبی داشته باشیم. امیدوارم برنامههای ما در زمین مقابل پرسپولیس جواب بدهد. خیلی مهم است که مقابل چنین تیمهایی مرتکب اشتباه نشوید. تیمهایی مثل پرسپولیس، بازیکنان باکیفیتی در خط حمله دارند که از موقعیتها و قابلیتهای فردیشان بهخوبی استفاده میکنند. باید حواسمان جمع باشد که مقابل شان، دچار اشتباه نشویم و بازی را بهخوبی کنترل کنیم. یکی دو مصدوم داریم، اما تیم آلومینیوم در مجموع برای این بازی آماده است.
وی افزود: به طور عمده در تیمهایی بودهایم که از لحاظ بنیه مالی خیلی بالا نبودهاند. اعتقادم این است که فرصت دادن به بازیکنان مستعد خطرناک نیست، اما فشار زیادی به آدم وارد میکند. تا آنها بازدهی خوبی پیدا کنند، زمان میبرد. در ورزش حرفهای باید قابلیت استفاده از بازیکنان مستعد را داشته باشید و به آنها به چشم خریدار نگاه کنید. درست است که آدم اذیت میشود، اما این فرایند در مجموع به سود باشگاه است.
حسینی در واکنش به انتقادها از کیفیت پایین زمین ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک در دیدار پرسپولیس و استقلال گفت: فصل گذشته پنج یا شش بازی مانند فینال جام حذفی و شهرآورد در این ورزشگاه برگزار شد. زمین را دیدهاند و تصمیم گرفتهاند که بازی را آنجا برگزار کنند. کیفیت زمین اراک از کیفیت زمین بازی فردا یعنی ورزشگاه شهر قدس خیلی بهتر است. زمین شهر قدس خوب بود، اما اینقدر به آن فشار آمد که کیفیت خودش را از دست داده است. این زمین کیفیت خوبی ندارد و در روند بازی مشکل ایجاد میکند. چنین کیفیت زمینی در شأن فوتبال ما نیست.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم بیشترین انرژی را همیشه بگذاریم و با بالاترین توان در زمین حاضر شویم تا هواداران را خوشحال کنیم. اگر بتوانیم نتیجه بگیریم، خیلی خوب است و امیدوارم هواداران هم شاد باشند. فقط میتوانیم قول بدهیم که بهترین بهره را از تمام توان و داشتههای خودمان ببریم و مقابل این تیمهای قوی، خوب ظاهر شویم. هر مسابقه شرایط خودش را دارد. تیم ما قابلیت بازی با سه و دو مدافع وسط را دارد و بچهها بهخوبی میتوانند در هر دو سیستم بازی کنند. باید ببینیم شرایط چگونه پیش میرود.
سرمربی آلومینیوم درباره همگروهی تیم ملی ایران با بلژیک، مصر و نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: اعتقاد شخصی من این است که قرعه راحتی در دور اول جام جهانی وجود ندارد و اگر تاریخچه بازیها را نگاه کنید، میبینید که اتفاقات عجیب زیادی در مرحله گروهی جام جهانی اتفاق میافتد. صحبت درباره قرعه اشتباه است. ما باید فقط به فکر تیم خودمان باشیم و شرایط خودمان را در نظر بگیریم.
حسینی درباره اینکه بازیکنان جوان آلومینیوم تجربه بیشتری در مقایسه با گذشته دارند، گفت: بچههای ما پختهتر شدهاند. بازیکنی که ۱۳ دیدار لیگ برتری داشته، از رده امیدها و لیگ یک آمده و بازیهای بزرگی را پشت سر گذاشته، روند بهتری کسب میکند. امیدوارم بچههای ما، شرایط تمرینی را به مسابقه ببرند و خیلی به بازی امید دارم تا کیفیت خودشان را نشان بدهند.
دو تیم فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک در چارچوب هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران فردا یکشنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برابر هم قرار خواهند گرفت.