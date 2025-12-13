پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری پیش از دیدار با پیکان تهران گفت: فاصله زیادی با صدر جدول نداریم و با چند نتیجه خوب به جمع مدعیان برمیگردیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از دیدار با پیکان تهران از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ما از نتایج بازیهای اخیر راضی نیستیم. خودمان استاندارد تیم را آنقدر بالا بردهایم که این نتایج، ضعیف تلقی میشود. تراکتور در فصلهای گذشته آمار ۱۳، ۸ و ۹ شکست را تجربه کرده بود، اما اکنون تیم را به سطحی رساندهایم که توقعات افزایش یافته و حتی نتایجی که چندان بد نیست، بد جلوه میکند.
وی افزود: فاصله زیادی با صدر جدول نداریم و با چند نتیجه خوب میتوانیم دوباره به صدر نزدیک شویم. ما تسلیم نمیشویم و رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نیز در پیش است. شرایط این فصل با فصل گذشته متفاوت است؛ امتیازات زیادی جابهجا شده و با حواشی مختلفی مواجه بودهایم، اما از این مسائل قویتر هستیم. صادق محرمی و ایگور پوستونسکی را در اختیار نداریم، با این حال همه بازیکنان آماده هستند و اهمیت این بازی را بهخوبی میدانند و با تمام توان برای کسب نتیجه تلاش خواهند کرد.
اسکوچیچ در پاسخ به سوالی درباره صحبتهای دستیارش پیرامون داوریها و کیفیت زمینها گفت: ترجیح میدهم وارد جزئیات نشوم، چون محروم میکنند. همه کسانی که بازیها را میبینند، متوجه میشوند که چه اتفاقاتی رخ میدهد و برخی زمینها برای فوتبال مناسب نیستند؛ زمین سفت است و ابعاد آن از زمین اصلی کوچکتر بوده که به تیم حریف کمک میکند فشردهتر و دفاعیتر بازی کند. ما در این بازیها موقعیتهای زیادی را از دست دادیم و طبیعی است که ناامید شویم. اکنون در مقطع افت قرار داریم، اما این به معنای بازنگشتن نیست. فصل گذشته هم در مقطعی شرایط سختی داشتیم. افتخار میکنم استانداردهای تیم ما به جایی رسیده که مساوی هم شکست محسوب میشود.
وی درباره افزایش انتظارات از تراکتور، عنوان کرد: قهرمان شدن ما باعث بالا رفتن انتظارات شده است. همیشه از تراکتور انتظار وجود داشته، اما اکنون این انتظار چند برابر شده است. ما این فشار را میپذیریم و با جان و دل کار میکنیم. مهم این است که درون تیم قوی بمانیم. فصل گذشته هم در مقاطع حساس انسجام خود را حفظ کردیم و تا پایان پیش رفتیم. امسال همه میدانند تراکتور مدعی قهرمانی است و طبیعی است که همه تمام توان خود را برای متوقف کردن ما به کار بگیرند.
سرمربی تراکتور درباره اینکه این تیم سالها در کورس قهرمانی بوده، تصریح کرد: بله، تراکتور بارها تا آستانه قهرمانی پیش رفته بود. من حرفی غیر از این نزدم. اما این تیم من بود که قهرمانی را به دست آورد و طبیعی است که استانداردهای تیم قهرمان بالاتر برود. برای ما هر چیزی جز قهرمانی شکست محسوب میشود.
وی در خصوص کاهش گلزنی در برخی دیدارها خاطرنشان کرد: موضوعات فنی همیشه وجود دارد و مسئولیت آن کاملاً با من است. مسئولیت نتایج فصل گذشته و امسال را میپذیرم و هیچگاه از آن شانه خالی نمیکنم. همه اعضای تیم، از مربی گرفته تا بازیکن و باشگاه، باید مسئولیتپذیر باشند.
اسکوچیچ درباره وضعیت ایگور پوستونسکی گفت: او شرایط خوبی دارد و به بازگشت به میادین نزدیک شده است.
سرمربی تراکتور در خصوص نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه تراکتور به بنبست تاکتیکی برخورده است، گفت: کدام کارشناس این حرف را زده است؟ میخواهم سطح او را ببینم؛ اینکه آیا جایی مشغول به کار است یا نه. آیا کارشناسان تلویزیونی چنین حرفهایی میزنند؟ برای من بسیار مهم است که آنها چه میگویند. فشار همیشه با زندگی کاری ما درهمتنیده است. فشار مثل برادر کوچک من است. سلام مرا به کارشناسان برسانید؛ زندگی راحتی دارند، بدون مسئولیت فقط نقد میکنند و نظر میدهند. من هم از این موضوع لذت میبرم. درباره نظرات کارشناسان در آینده صحبت خواهیم کرد. آیا کارشناسان درباره لیگ قهرمانان آسیا نظری نداشتند؟ ذات فوتبال همین است. ما هم انسان هستیم. در مقطع مناسبی قرار نداریم، اما شخصیت تیم ما قوی است. تراکتور همواره مدعی بوده است، اما سال گذشته قهرمان شد.
وی در رابطه با تاکتیک اتلاف وقت حریفان گفت: اینکه تیم حریف وقت تلف میکند، به من مربوط نیست که برای آن استراتژی تعیین کنم. نمیدانم وظیفه چه کسی است که جلوی آن را بگیرد. نمیدانستم اتلاف وقت هم یک استراتژی محسوب میشود. شغل من جلوگیری از این موضوع نیست. تیمهای حریف مقابل ما دفاعی بازی میکنند، چون تیم بهتری هستیم. اینکه تیم حریف در محوطه خود تجمع کند و دفاع کند، سبک انتخابی من نیست. گاهی تیمها با اتفاقات فوتبالی و حواشی به نتیجه میرسند. تیم من همیشه هجومی بازی خواهد کرد. اتلاف وقت نیز موضوعی حاشیهای است که ارتباطی به من ندارد.
اسکوچیچ در خصوص دلایل استفاده نکردن از مهرداد محمدی بیان کرد: بهترین و آمادهترین نفرات بازی میکنند. او تلاش میکند و از مصدومیت بازگشته است. بازیکن قابل احترامی است. بازیکنان ملیپوش و خارجی در اختیار داریم و رسیدن به ترکیب اصلی کار سادهای نیست. محمدی از نظر فنی و اخلاقی بازیکن خوبی است، اما حتی اگر بخواهم هم نمیتوانم همیشه همه را راضی نگه دارم. تلاش میکنم بهترین تصمیم را برای تیم بگیرم. نظر من نسبت به محمدی مثبت است، اما در حال حاضر برخی بازیکنان دیگر آمادهتر هستند. از نظر من شرایط اینگونه است و شاید در آینده به او هم فرصت بازی داده شود.
دیدار تیمهای فوتبال تراکتور و پیکان در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در تبریز برگزار میشود.