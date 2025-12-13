پخش زنده
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه برنامه سامان دادن به ناترازیهای حوزه انرژی باید ملاحظات چهار حوزه معیشت، مسکن، سلامت و آموزش مردم را مدنظر قرار دهد، گفت: هدف اصلی ما بهبود وضع معیشت مردم است بنابراین نباید اجازه دهیم اجرای برنامهای، به زندگی مردم آسیبی وارد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیس و اعضای سازمان تازه تأسیس «بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی»، پیش از ظهر امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، در نشستی با رئیسجمهور، دیدگاهها، دغدغهها و برنامههای خود در قالب مسئولیتهای این سازمان را تشریح کردند.
در این نشست اعضا در تشریح ضرورت و اهمیت موضوع سامان دادن ناترازی در حوزه انرژی، بر توجه توأمان به اصلاح روشهای تولید، توزیع و مصرف و تلاش برای ارتقای بهرهوری و بهینهسازی در این عرصهها تاکید کردند.
همچنین تاکید بر ضرورت جلوگیری از نشت منابع حاصل از اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف با هر توجیهی و اختصاص مطلق آن به طرحهای همین حوزه و نیز کمک به معیشت اقشار نیازمند حمایت از دیگر مسائل مورد بحث در جلسه بود.
آقای پزشکیان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه هر اقدام و اجرای هر برنامهای باید ملاحظات چهار حوزه معیشت، مسکن، سلامت و آموزش مردم را مدنظر قرار دهد، اظهار داشت: هدف اصلی ما بهبود وضع عمومی معیشت مردم است و لذا نباید اجازه دهیم اجرای هیچ طرح و برنامهای، به زندگی مردم در این بخشها آسیبی وارد کند.
رئیسجمهور افزود: قبل از آغاز هر مداخلهای در این زمینه، باید به ۵ سوال پاسخ داد؛ اول اینکه منابع حاصل از بهینهسازی مصرف کجا تجمیع شود، دوم اینکه چطور تخصیص داده شود، سوم اینکه چه بخشی از آن به معیشت، سلامت، آموزش و مسکن مردم تخصیص یابد، چهارم اینکه چه بخشی از آن صرف اجرای طرحهای دولت در این زمینه شود و پنجم اینکه چه بخشی از این منابع و چگونه به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.
آقای پزشکیان بر ضرورت برنامهریزیهای لازم بر مبنای اجرای این برنامه در چارچوب طرح محلهمحوری تاکید و تصریح کرد: در کنار توجه به اقتضائات لازم برای ارتقای توانمندیهای بخشهای مختلف مردمی، برای پیشبرد این برنامه در بستر محلهمحوری، باید گروهی نیز مسئول بهبود هماهنگی و همافزایی در روابط بینبخشی، بین همه اجزای مختلف مردمی و دولتی در این زمینه باشد.
رئیسجمهور همچنین بر طراحی و اجرای اجزای مختلف برنامه، بر اساس یک برنامه زمانبندی دقیق و دارای اولویت اجرا تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از ضرورتها، خرد کردن مسائل به بخشهای کوچکتر و اجرای هماهنگ آنها بر اساس اولویتها است.
آقای پزشکیان، پیگیری توسعه احداث واحدهای کوچک تولید برق خورشیدی در منازل مسکونی و واحدهای تولیدی و خدماتی را نیز از جمله ضرورتها برای بالابردن ضریب موفقیت اجرای برنامه رفع ناترازی انرژی عنوان و خاطرنشان کرد: نصب پنلبامها، در مقایسه با ایجاد نیروگاههای خورشیدی صرفه اقتصادی بالاتری نیز دارد، چرا که علاوه بر اقتضائات فنی سادهتر، نیازی به توسعه شبکه انتقال و هزینههای ناشی از آن ندارد و اتلاف انرژی در شبکه توزیع نیز کاهش مییابد.
رئیسجمهور در پایان تاکید کرد: ضروری است که قبل از آغاز اجرای این برنامه در همه بخشها به نگاه و زبان مشترک برسیم تا پس از آغاز اجرا، از دولت و مجلس و دیگر بخشها یک صدای واحد شنیده شود.
پس از طرح نقطهنظرات، آقای پزشکیان درباره دلایل تشکیل این مجموعه و اهمیت مسئولیتهای آن، مقرر شد رئوس طرح سازمان برای سامان دادن ناترازی انرژی در مدت یک هفته نهایی و به رئیسجمهور ارائه شود.