نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در مراسم جشن نوورودی‌های دانشگاه پیام نور اراک افزود: ملت ایران در دوره‌های مختلف پای نظام و کشور خود ایستادند و در این صحنه دانشجویان با با حفظ سنگر علم و دانش پای کشور خود بایستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نادر قلی ابراهیمی با بیان اینکه امسال بیش از هزار و ۳۰۰ دانشجوی جدید به دانشگاه پیام نور اراک وارد شدند افزود: دانشگاه‌ها، مهم‌ترین دستاورد انقلاب در رسیدن به خودکفایی علمی و فناوری است.

سعید مظلومیان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور کشور هم در حاشیه این مراسم با بیان اینکه امسال ۹۰ هزار دانشجو وارد دانشگاه پیام نور کشور شدند گفت: اکنون ۴۴۰ هزار دانشجو در حال تحصیل هستند و تاکنون دو ملیون و ۱۰۰ هزار دانشجو فارغ التحصیل شدند.