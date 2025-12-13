به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمعی از جامعه‌ی پزشکان انقلاب اسلامی در نامه ای به دختران و بانوان ایران خواستند با سلاح حیا و عفاف خود نقشه استعمارگران را برای تسلط بر کشور ارزشمند ایران نقش برآب کنند.

متن نامه به شرج زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دل نوشته‌ای از سوی جامعه‌ی پزشکان انقلاب اسلامی

به دختران و بانوان ایران.

سرزمینی پرشکوه با پیشینه‌ای دیرین از تمدنی فاخر، فرهنگی اصیل و ریشه دار.

ملتی غیور و خردمند، و سرمایه‌های بی نظیر خدادادی.

که همواره در طول تاریخ مورد توجه و طمع استثمارگران بوده است..

سلام بر این آب و خاک، که معطر به خون شهداست.

و سلام بر شما.

دختران و بانوان سربلند ایران زمین!

دخترم.

خواهرم.

مادرم..!

خداوند، جایگاه وجودی تو را در اوج قرارداد، در اوج قله‌ی انسانیت! خالق مهربان، قلب تورا کانون احساس و محبت آفرید، مهربانی در وجودتو، جلوه‌ای از رحمت خداست. پروردگاری که تنها آرام بخش قلب هاست، تو را هم مایه‌ی آرامش و طمأنینه‌ی خانواده و جامعه کرد، تو زندگی بخش و حیات آفرینی، خداوند قابلیت رشد و پرورش ارزشمند‌ترین مخلوق خودرا، که آدمی است، به تو عطا فرمود. شأن تو، کرامتی متعالی است تویی که جامعه‌ی انسانی را جهت‌ می‌دهی، چراکه ستون استوار سلامت فکر و اعتقاد و اخلاق خانواده و مربی بزرگ انسانها. تویی ..!

سعادت و شقاوت جامعه، به دست توست!

بیهوده نیست که استعمارگران برای تسلط بر کشور ارزشمند ایران، تو را هدف قرار داده‌اند. دشمنان پلید این مرز و بوم خوب می‌دانند که با حربه‌ی جنگ اقتصادی و حمله‌ی نظامی توان به زانو درآوردن این ملت مصمم و بااراده و فرهیخته را نخواهند داشت، تنها اضمحلال فرهنگی است که هویت یک ملت غیور را نابود می‌کند، ارزش‌های اخلاقی و عزم و اراده و ایمان و بصیرت او را ازبین می‌برد، و ملتی شرافتمند را به خواری و ذلت تسلیم می‌کشاند..

خط مقدم، خاکریز اول، و قوی‌ترین سنگر مقاومت در برابر این تهاجم فرهنگی ویرانگر. تویی..! تو با قوی‌ترین سلاحی که داری، سلاح حیا و عفاف! عفاف، نماد شخصیت فاخر و اصالت توست! اگر فرهنگ عفاف و حیا خدشه دار شود انسان. خانواده و جامعه، همگی دچار آسیب وانحطاط خواهند شد. امروزه بشریت در جاهلیتی زشت و مخرب وگردباد مخوف بی عفتی و بی حیایی و پدیده‌ی شرم آور ابتذال و بی بند وباری. گرفتار شده است.

استعمارگرانی که از قرون وسطی تا قرن بیستم میلادی هیچ بهایی به زن نمی‌دادند و با نگاهی اهانت آمیز و تحقیر گونه به زن، اورا موجود درجه دوم محسوب می‌کردند، پس از انقلاب صنعتی با هدف تامین نیروی کار ارزان وبا شعارفریبنده‌ی برابری جنسیتی، زن را از جایگاه والایش جدا کردند.

از سویی مشاغل سخت و سنگین را به او تحمیل کردند و از سوی دیگر، برای ارضاء امیال و مطامع حیوانی و شهوات مهار گسیخته خود، حریم مقدس عفت و حیا را شکستند و با عناوین ظاهر فریب او را اسیر خودنمایی و برهنگی کردند. زن کالایی شد برای رونق کسب وکار، وسیله‌ای برای بهره وری نظام سرمایه داری در عرصه‌ی تبلیغات، رسانه، سینما، و سودجویی و سوء استفاده‌ی اربابان زر و زور و تزویر ..

واقعیات شرم آور دنیای غیر متمدن و جاهلیت مدرن کنونی، نشان دهنده‌ی عمق فاجعه‌ی استفاده‌ی ابزاری از زن است.

گسترش شبکه‌های خرید و فروش دختران و زنان در بازار‌های جنسی، گزارش ۶۵ درصدی تجارت سکس در شبکه‌های اینترنتی، اختصاص جزایری به عنوان بهشت جنسی و بسیار از این قبیل، فجایع تلخی است که ریشه در جدایی زن از مقام ارزشمند خویش و حریم مقدس عفاف و حیا دارد، و البته برخلاف ادعای مخالفان حجاب و عفاف، سیری ناپذیری نفس سرکش و شیطانی انسان نما‌ها را به تصویر می‌کشد.

کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق، سستی بنیان خانواده، شیوع انحرافات و بیماری‌های جنسی و کمرنگ شدن فضایل اخلاقی همچون غیرت، وفاداری، پاکدامنی و روابط عاطفی سالم. تنها بخشی از نتایج ظلم بزرگی است که جهان بینی مادی گرای فرهنگ منحط غرب، به شخصیت متعالی زن کرده است و با ترویج بی حیایی و بی عفتی او رادر حد رتبه‌ی حیوانی تنزل داده است.

در برابر این فساد عالمگیر، زن ایرانی، با تکیه بر هویت اصیل و الگو گیری ازقهرمان بزرگ علیهما.

اسامی و مشخصات امضا کنندگان نامه به دختران:

۱. مهساامانی ۲۰۵۰۶۲،

۲. ابوالفضل خدادادی ۲۰۵۱۴۹،

۳. فاطمه اسدی کوهنجانی۲۲۷۴۶۰،

۴. زهرا مادرشاهی ۱۹۱۴۹۹،

۵. ریحانه گودرزی ۲۳۴۷۹۰،

۶. صفیه محبی تبار ۱۱۴۴۷۴،

۷. لیلی برزگری ۸۲۰۶۱،

۸. مریم عربی ۴۹۷۹۱،

۹. الهام قدمی یزدی۱۱۹۱۲۴،

۱۰. مطهره سادات ابراهیمی ۲۰۵۵۷۴،

۱۱. نفیسه رفیعی ۱۶۲۹۷۰،

۱۲. انسیه اخگری ۱۲۲۸۱۹،

۱۳. سارا یوسفی ۱۷۳۲۴۲،

۱۴. نازنین زینب محتشمی نیا ۲۲۹۸۹۵،

۱۵. فاطمه سالاروند ۱۳۷۴۸۹،

۱۶. فاطمه حیدری ۲۳۳۷۸۵،

۱۷. الهام کرمی د-۲۴۳۶۰،

۱۸. فاطمه صحرایی ۳۳۶۷۲،

۱۹. مریم بنی هاشمی ۴۲۴۳۷،

۲۰. فاطمه بهشتی ۱۳۸۷۰۵،

۲۱. فاطمه قزل ایاغ د - ۳۵۱۹۲،

۲۲. مریم حیدرآزادزاده ۱۳۱۳۰۹،

۲۳. حانیه برفروشان ۳۲۳۷۵ د

۲۴. محبوبه خلیلی ۱۱۲۸۹۳،

۲۵. اشرف یاوری ۳۰۴۹۱،

۲۶. فاطمه زاهدی دـ۱۰۴۰۷،

۲۷. فاطمه قدیری ۱۳۷۱۹۱،

۲۸. مریم سیدی ۲۹۱۷۹،

۲۹. زهرا کوثر د_۲۶۸۷۹،

۳۰. نجمه خاتون حسینی ۱۰۱۷۸۸،

۳۱. زهراهمت یار ۱۵۷۸۸۹،

۳۲. فاطمه اعلایی د-۳۰۶۳۹،

۳۳. سما معانی د-۲۷۲۸۸،

۳۴. زهرا امامی ۱۵۴۸۲۷،

۳۵. زهرا سادات موسوی ۱۵۹۳۸۹،

۳۶. زهرا طاهریان ۱۱۹۱۱۴،

۳۷. فاطمه نقدی ۲۹۵۷۷،

۳۸. حدیثه جعفرپور خامنه ۱۴۷۴۳۰،

۳۹. شیما قرهی جواهریان ۱۸۱۳۸۳،

۴۰. بتول خیاط زاده ۱۶۸۶۹۲،

۴۱. تبسم قائلی ۱۸۰۶۷۸،

۴۲. فاطمه علیزاده ۱۳۰۲۴۸،

۴۳. فاطمه تبریزی ۲۰۳۵۰۳،

۴۴. مهدیه فلامرزی ۱۵۰۲۱۲،

۴۵. زینب پروین د-۲۳۲۷۲،

۴۶. سمیه فتعلی ۱۲۰۹۳۷،

۴۷. الهام قدمی یزدی ۱۱۹۱۲۴،

۴۸. سها شاطری د-۲۹۹۴۲،

۴۹. نرجس خاتون موحدی راد ۱۲۹۵۷۷،

۵۰. اعظم ونایی ۱۱۰۵۵۲،

۵۱. زهره مرادی مقدم ۹۸۱۲۱٠۴۱۹۲،

۵۲. زهرا خلیلی متین زاده ۱۷۳۷۱،

۵۳. فاطمه نیری ۲۸۶۹۰،

۵۴. صبا کرم د-۲۵۳۵۹،

۵۵. محدثه آبادهء ۲۱۳۰۱۶،

۵۶. حوریه قائمی بشیر ۹۶۴۷۱،

۵۷. محمدجواد درویشی نژاد ۱۸۲۱۷۵،

۵۸. زهرا رئوف ۱۲۲۵۸۰،

۵۹. النازسادات شمسا د-۱۹۲۶۶،

۶۰. مرضیه سربندی فراهانی د-۱۹۸۱۵،

۶۱. شکوفه کریم پور د_۲۸۰۱۸،

۶۲. الهام ملائی ۱۵۴۹۱۷،

۶۳. فائزه قاسمی ۱۳۷۲۳۷،

۶۴. حانیه فردآزاد ۱۹۲۷۰۴،

۶۵. زکیه افشاری د-۳۱۶۷۳،

۶۶. محمدجواد درویشی نژاد ۱۸۲۱۷۵،

۶۷. کوثرکارکوب زاده ۲۸۳۲۳،

۶۸. مطهره جمالی مهر ۲۴۱۴۰،

۶۹. پروین مجدی نسب ۸۲۹۷-د

۷۰. سمیه رهگذر ۱۰۹۱۲۴،

۷۱. گلنوش سوزنچی ۱۲۸۰۷۱،

۷۲. یاسین السادات هاشمی طلوع ۱۲۲۰۵۵،

۷۳. مریم عربی. ۴۹۷۹۱،

۷۴. مریم سادات فاطمی تکیه ۱۱۸۶۶۳،

۷۵. فاطمه کارگرشریف ۱۳۲۱۱۹،

۷۶. فاطمه فدائی ۱۰۵۵۰۸،

۷۷. سمانه رمضانی گیوی ۱۲۶۱۹۱،

۷۸. مریم بابایی ۵۰۶۸،

۷۹. آسیه جوکار ۱۰۶۴۲۹،

۸۰. فاطمه اقبالیان ۱۲۹۷۱۹،

۸۱. مژگان طهماسبی ۴۰۵۹۶،

۸۲. شهین شریفی ٢٩٨٢٢،

۸۳. افسانه بابک نژاد ۱۶۸۷۱۵،

۸۴. شکوفه برادران شکوهی ۱۷۱۳۱،

۸۵. منیره متقی ف-۱۵۲۱،

۸۶ مریم خرمی ۵۳۴۹۰