رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت مازاد از منابع زیرزمینی به بحران آب منجر شده و ضروری است تا مدیریت دقیق و سهم‌بندی منابع آبی بین بخش کشاورزی، صنعت و شرب انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرائت گزارش اقدامات کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس گفت: از مشکلات اساسی مورد توجه کمیسیون بحث مدیریت منابع و مصارف یعنی حسابداری آب است به نحوی که نباید میزان برداشت آب از مقدار نزولات آسمانی و جذب آن بیشتر باشد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: در طول مدت برنامه چهارم توسعه ۴ میلیارد مترمکعب بیش از حد مجاز برداشت شده بود و قرار بود این کسری در برنامه پنجم جبران شود، اما جبران نشد. در ادامه، قانون برنامه ششم میزان برداشت مازاد به ۱۱ میلیارد و در قانون برنامه هفتم به ۱۵ میلیارد مترمکعب رسید که نشان‌دهنده مدیریت نادرست منابع آبی است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دلیل دیگر بحران آب را تغییر مدیریت منابع آب از حوزه‌ای به استانی دانست و توضیح داد: این تغییر موجب رقابت بین استان‌ها در برداشت آب شده و برداشت بیش از حد منابع زیرزمینی را افزایش داده است.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر گفت:در جلسه کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور گزارشی ارائه و دستور داده شد تجربیات کمیسیون در شورای عالی آب استفاده شود، در این چارچوب، بهره‌برداران شامل کشاورزان، صنعتگران و شرکت‌های آبفا مدیریت منابع آب را با توجه به نزولات آسمانی و ظرفیت سفره‌های زیرزمینی انجام خواهند داد تا بیش از سهم تعیین‌شده برداشت نشود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره وضع قنات‌ها نیز گفت: در قنات‌ها نیز برداشت بیش از حد یا کاهش سطح زیرکشت در خشکسالی و افزایش آن در ترسالی بدون محاسبه دقیق انجام شده که به ناهنجاری فعلی در منابع آب منجر شده است، این پرونده یکی از حساس‌ترین موضوعات کمیسیون است و پیگیری آن تا اصلاح کامل وضعیت ادامه خواهد داشت.