استاندار خراسان رضوی بر لزوم افزایش نقشآفرینی پست بانک ایران در توسعه اقتصادی استان، بهویژه در مناطق روستایی و شهرهای کمجمعیت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مظفری در دیدار با حمید بنائیان، مدیرعامل پست بانک ایران گفت: تفاوت ماهوی بین بانکهای تخصصی و سایر بانکها وجود دارد و ضروری است ضوابطی منعطفتر متناسب با مأموریت هر بانک تعریف شود تا امکان حمایت مؤثر ازطرحهای واقعی فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با تأکید بر ظرفیتهای پستبانک در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال افزود: پستبانک در حوزه آیسیتی ظرفیت استثنایی دارد؛ خراسان رضوی هم در این حوزه شرکتهای دانشبنیانی دارد که رتبه یک کشور را دارند و پست بانک میتواند حلقه اتصال این شرکتهای دانشبنیان با صندوق توسعه علمی باشد.
مظفری تصریح کرد: در حوزه اقتصاد دانشبنیان، استان خراسان رضوی دارای ۷۰۵ شرکت دانشبنیان فعال است و بخش مهمی از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه نفت و تولید تجهیزات تخصصی کشور نیز در این استان مستقر هستند که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در فناوریهای پیشرفته است.
استاندار خراسان رضوی گفت: در حالی که در ششماهه نخست سال، صادرات کشور روندی منفی داشت، صادرات استان خراسان رضوی با افزایش ۳۶ درصدی همراه بود که نتیجه دیپلماسی اقتصادی، سفرهای خارجی هدفمند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی استان است.
حمید بنائیان، مدیرعامل پست بانک ایران نیز در این نشست گفت: پست بانک ایران دو مأموریت کلیدی در کشور بر عهده دارد؛ نخست ارائه خدمات بانکی به مناطق روستایی، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و مناطق کمبرخوردار و دوم ایفای نقش در توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است.
وی با اشاره به رویکرد دولت در تقویت اقتصادهای استانی بهویژه استانهای مرزی افزود: استان خراسان رضوی بهواسطه گستردگی مناطق روستایی، برخورداری از ظرفیتهای دانشبنیان و همجواری با کشورهای منطقه، از جایگاه ویژهای در این سیاستها برخوردار است.
بنائیان بیان داشت: در حوزه اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات، که تحت عنوان اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی حکمرانی مطرح است نیز درخواست ما ایجاد ارتباط نزدیکتر پست بانک با شرکتهای دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری و دانشگاههای استان است.
وی در ادامه تاکید کرد: پست بانک تجربه همکاری با صندوقهای نوآوری و شکوفایی مانند صندوق شریف و صندوق دانشگاه تهران را هم دارد و تفاهمنامهای نیز در این خصوص اخیرا با این دو صندوق امضا شده شده است.