عملیات اجرایی ساخت ورزشگاه سرپوشیده امروز با حضور معاون وزیر صمت در شهرستان بناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ورزشگاه آلقو با ظرفیت پیش بینی شده ۵ تا ۷ هزار نفری، زمین استاندارد، سکوهای تماشگران، فضاهای تمرینی، بخش رسانهای و امکانات رفاهی و پشتیبانی یکی از طرحهای شاخص شهرستان بناب خواهد بود.
معاون وزیر صمت در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن کشور اظهار کرد: توسعه صنعتی بدون توجه به زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، توسعهای پایدار نخواهد بود و نگاه دولت، حرکت همزمان در هر دو مسیر توسعه صنعت و تقویت سرمایه اجتماعی از مسیر ورزش و فرهنگ است.
فرشاد مقیمی با اشاره به ظرفیتها و پیشینه صنعتی بناب افزود: این شهرستان بهعنوان یکی از کانونهای فعال اقتصادی و صنعتی استان، نیازمند زیرساختهای ورزشی و فرهنگی در شأن جوانان و خانوادههاست و اجرای این طرح گامی در ارتقای کیفیت زندگی، نشاط اجتماعی و حمایت از استعدادهای ورزشی منطقه به شمار میرود.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه این طرح توسط بخش خصوصی اجرا میشود گفت: این مهم نشاندهنده اعتماد به ظرفیتهای سرمایهگذاری محلی و سیاست دولت در تسهیلگری و حمایت از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها است.
حجتالاسلام محمد باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی هم این پروژه را گامی اثرگذار در پاسخ به مطالبات جوانان و تقویت نشاط اجتماعی دانست.