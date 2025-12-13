پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با بیان اینکه هدف از اجرای مصوبه دولت در حوزه بنزین، استفاده حداکثری از کارتهای سوخت شخصی و جلوگیری از واردات بیرویه سوخت به کشور است گفت: حجم قابل توجهی از سهمیههای نرخ اول و دوم در کارتهای سوخت هموطنان ذخیره شده است و سهمیه نرخ اول و دوم نیاز اکثریت جامعه را تامین میکند.
به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما؛ کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با حضور در برنامه میز اقتصاد با موضوع اجرای مصوبه دولت در خصوص بنزین گفت: هیأت وزیران در چارچوب سیاستهای مدیریت مصرف و اصلاح نظام توزیع حاملهای انرژی، مصوبه جدیدی را با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و ساماندهی استفاده از کارت اضطراری جایگاهها ابلاغ کرده است؛ به طور کلی از ابتدای سال در مجموع ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین روزانه در کل کشور توزیع شده استبه طوری که۵۶ میلیون لیتر در روز مردم از کارت جایگاهها سوختگیری کردهاند.
وی ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ قانونگذار وزارت نفت را مکلف کرده است میبایست ۹۰ درصد عملیات سوختگیری خودروها با کارت سوخت شخصی انجام شود، در سال ۱۴۰۲ سوختگیری با کارت جایگاه ۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۳، ۹۵ درصد گزارش شده است یعنی حداکثر ۵درصد بایستی از کارت اضطراری جایگاه استفاده میشد،۵۶ میلیون لیتر بنزین در. روز با کارت جایگاه سوختگیری صورت میگرفت.
به گفته ویس کرمی، در قانون بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجلس تکلیف وزارت نفت استفاده از کارت سوخت شخصی بود و همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت یکی دیگر مصوبات بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اضافه کرد: در این ۲۱ روز آذرماه سهمیهای که به کارت خودروها واریز شده نرخ اول (سهمیه ۱۵۰۰) یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر سهمیه داخل کارت خودروها بوده است، نرخ دوم (۳ هزار تومان) یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون بوده است.
وی افزود: به طور کلی از اول ماه جاری ۶۴ میلیون لیتر نرخ اول در کارت خودروها بوده که ۵۶ میلیون لیتر از آن استفاده میشده است همچنین نرخ دوم دوگانه سوزها نیز ۲۱۳ میلیون لیتر بوده که ۳۰ میلیون لیتر مصرف شده است
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، مردم میتوانند تا ۸۰ درصد بدون نیاز به کارت جایگاه از کارت خود سوختگیری کنند.
ویس کرمی افزود: مدت زمان ذخیره سازی نرخ اول سهمیه ۱۵۰۰ تومانی سقف ذخیره سازی آن ۶ ماه میباشد، ولی سهمیههای ۳ هزارتومانی که تا الان در کارتهای خودروهای شخصی واریز میشود ماهیانه میباشد.
وی گفت: برای مالکین چند خودرویی نیز یک سامانهای طراحی شده به طوری که ما یک اطلاعاتی از فراجا دریافت کردهایم که ۳ میلیون نفر در کشور هستند که حدود ۷ میلیون خودرو بنزینی داشتهاند در مصوبه هیئت وزیران نیز قیدشده است که مالکانی که چندین خودرو را دارند سهمیه به یک خودرو تحویل میگیرد، بنابراین یک سامانه در این زمینه راه اندازی شد.
وی بیان کرد: سامانه اینترنتی خوداظهاری مالکان چندخودرو به نشانی FCS.NIOPDC.IR و با هدف اجرای طرح جدید بنزین، از ساعت ۹ صبح امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر) در دسترس عموم قرار گرفت و متقاضیان با ورود به سامانه، ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شوند و سپس با وارد کردن سریال برگ سبز خودرو (سند مالکیت) و پلاک خودرو، نسبت به تعریف خودروهای خود اقدام کنند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در این خصوص مالک باید یک خودرو را در این سامانه انتخاب کند در غیر این صورت کارت سوخت خودرو دوم باطل خواهد شد.
ویس کرمی ادامه داد: تا امروز ۱۴۸ هزار نفر در سامانه خوداظهاری ثبت نام کردهاند و تقریبا ساعتی دو هزار دستگاه ثبت میشود انجام میشود و یکماه فرصت دارند که کار خوداظهاری را انجام دهند درغیر این صورت شرکت ملی پخش بیشتر کارت سوختی که در طی ۳ ماه تراکنش بیشتری داشته باشد نگه داشته و کارت دیگر باطل خواهد شد.
وی گفت: خودروهای پلاک دولتی هم جزو مواردی بود که سهمیه آنان حذف شده به طوری که ما ۱۸۰ هزار خودرو دولتی داریم که سهمیه اول و دوم آنها حذف شده ولی مجموع سهمیه اول و دوم هر عددی بوده با نرخ ۵ هزار تومان در کارت خودشان قرار گرفته است.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی گفت: هدف از اجرای مصوبه دولت در حوزه بنزین، استفاده حداکثری از کارتهای سوخت شخصی و جلوگیری از واردات بیرویه سوخت به کشور است. همچنین باید توجه داشت که حجم قابل توجهی از سهمیههای نرخ اول و دوم در کارتهای سوخت هموطنان ذخیره شده است و سهمیه نرخ اول و دوم نیاز اکثریت جامعه را تامین میکند.
ویس کرمی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۳۱ میلیون ۲۰۰ هزار کارت سوخت فعال داریم که از این تعداد۲۲ میلیون سواری شخصی،۶ میلون ۱۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت، ۲میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه وانت،۳۲۵ هزار دستگاه تاکسی، مناطق آزاد ۹۸ هزار دستگاه میباشند و همچنین کارت اضطراری جایگاه ۶۰ هزار کارت میباشد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در طی ۴ ماهه قبل تولید کارت سوخت در کشور ۱۴ هزار بود ولی این ظرفیت به۳۵ هزار کارت در روز رسیده است، و قرار است این عدد به ۵۰ هزار کارت در روز برسد.
رای رانندگان و راکبان فعال در سکوهای اینترنتی، سقف ماهانه سهمیه اضافه ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودروهای دوگانهسوز و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلتها تعیین شده است. این سهمیهها به صورت اعتباری و پس از ثبت پیمایش توسط سکوها تخصیص مییابد. مابهالتفاوت نرخ ۳۰۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومانی نیز پس از محاسبات وزارت کشور، از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها مستقیم به حساب رانندگان واریز میشود. در مقابل نیز سکوهای اینترنتی متعهد شدند نرخ کرایهها را با اجرای مصوبه بنزینی دولت، تغییر ندهند.
ویس کرمی با اشاره به دوگانه سوز کردن خودروها افزود: همچنین در بند هیات وزیران به دوگانه سوز کردن خودروها نیز اشاره است چرا که ظرفیت خالی در این خصوص داریم.
وی بیان کرد: همچنین تمام خودروهای صفر تولید داخل با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان، مشمول دریافت سهمیه یارانهای از طریق کارت سوخت شخصی خواهند بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ما ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین ظرفیت داخل را داریم و حدودا ۱۳ میلیون لیتر از ابتدای سال تا الان بنزین وارد کردهایم.