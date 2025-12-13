پخش زنده
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از انجام عملیات راهداری همزمان با بارشهای اخیر در محورهای استان خبر داد و گفت: در این راستا ۵۰ کیلومتر عملیات برفروبی و ریزشبرداری در محورهای خوزستان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی با اشاره به بارشهای اخیر در سطح استان اظهار کرد: در این مدت، ۳۰ گشت راهداری با استفاده از ۳۳ دستگاه لودر، ۳۰ دستگاه گریدر، ۳۰ دستگاه کمپرسی و ۵ دستگاه بیل مکانیکی در محورهای مختلف استان مشغول خدمترسانی بودند.
وی افزود: در محور تاراز ۲۰ کیلومتر عملیات برفروبی با استفاده از ۲ تن مخلوط شن و نمک انجام شد و همچنین ۳۰ کیلومتر از محورهای استان تحت عملیات ریزشبرداری قرار گرفت.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تاکید کرد: با تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری، در جریان این بارشها هیچیک از محورهای مواصلاتی استان مسدود نشد و تردد بهصورت ایمن برقرار بود.