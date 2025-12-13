به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: مریم آل‌مومن بانوی عکاس چهارمحال و بختیاری در جشنواره ملی راویان همدلی، رویداد ملی انرژی و سوگواره بین‌المللی مهر محرم، عناوین برتر را به خود اختصاص داد.

شهرام فرجی افزود: آل‌مومن در هجدهمین سوگواره بین‌المللی مهرمحرم نیز با یک مجموعه عکس توانست در جمع برترین‌ها قرار گیرد.

به گفته وی: همچنین این بانوی عکاس استان در چهارمین رویداد ملی انرژی، جایزه سوم این رویداد را در بخش هنری کسب کرد.