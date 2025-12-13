به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت بهداشت، بر اساس نظام مراقبت دیده وری، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعان بستری، کاهش یافته به طوری که ۱۴.۷ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و ۱۴ درصد از مراجعان بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند.

همچنین از میان ۲۹۷ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعان، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۲۸.۶ درصد و همچنین درصد مثبت آزمایش PCR کووید-۱۹، کمتر از یک درصد (۰/۶ درصد) بوده است.

نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوآنزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، قدری کاهش نشان داده، لیکن در بیماران بستری همچنان نزدیک به چهار برابر آستانه هشدار بالا قرار دارد.

نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار داشته و در مقایسه با هفته قبل، اندکی افزایش داشته است.

در هفته میلادی گذشته ( اول تا ۷ دسامبر برابر با ۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴) که یک هفته از گزارش دیده وری عقب است، بر اساس آخرین یافته‌های هفتگی نظام مراقبت روتین آزمایشگاهی آنفلوآنزا (غیر دیده وری) - از میان ۴۸۱۶ نمونه آزمایش شده (به روش PCR) در آزمایشگاه مرجع ملی آنفلوانزا و ۱۷ قطب منطقه‌ای تابعه، ۳۴.۴ درصد موارد از نظر آنفلوانزا مثبت بوده و ۷۹.۶ درصد موارد آنفلوانزای تایپ A را ساب تایپ “H۳N۲” تشکیل داده است. ساب تایپ ها گونه‌های فرعی در هر تیپ است.