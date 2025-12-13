آیین‌های وداع و تشییع حضرت آیت‌الله سید محمد شاهچراغی، در سمنان و دامغان برگزار می‌شود.

اعلام زمان و مکان تشییع و تدفین آیت الله شاهچراغی

اعلام زمان و مکان تشییع و تدفین آیت الله شاهچراغی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، معاون سیاسی استاندار سمنان با تسلیت ارتحال عالم ربانی، مرحوم آیت‌الله سید محمد شاهچراغی گفت: آیین وداع با پیکر مطهر آن مرحوم، یکشنبه ۲۳ آذرماه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد عابدینیه سمنان برگزار خواهد شد.

براری افزود: دوشنبه ۲۴ آذرماه مراسم تشییع رأس ساعت ۹ صبح از معراج‌الشهدای سمنان به سمت میدان امام خمینی(ره) انجام می‌شود و نماز بر پیکر مطهر نیز در همان میدان اقامه خواهد شدو همچنین مراسم وداع شامگاهی، دوشنبه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع دامغان برپا می‌شود.

معاون سیاسی استاندار سمنان ادامه داد: سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ساعت ۱۴:۳۰ مراسم تشییع و تدفین پیکر آن مرحوم در روستای حسن‌آباد دامغان برگزار و پس از آن، مراسم بزرگداشت در مسجد روستای حسن‌آباد برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مراسم سوم آن مرحوم نیز چهارشنبه ۲۶ آذرماه پس از نماز مغرب و عشاء، با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار سمنان، علما و اساتید حوزه علمیه و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در شبستان گلزار شهدای امامزاده یحیی(ع) برگزار می‌شود.