رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از دستگیری دو شکارچی متخلف در محدوده سد حسنلو توسط یگان حفاظت شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیاکبر قائمی گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور افراد مشکوک در اطراف سد حسنلو، مأموران یگان حفاظت برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند.
قائمی افزود مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی میدانی، با اجرای عملیات کمین موفق به دستگیری متخلفان شدند و از آنان دو قبضه اسلحه شکاری تهپر، سه قطعه چنگر و یک قطعه اردک کشف و ضبط شد.
وی تأکید کرد مشارکت شهروندان در حفاظت از حیاتوحش و محیطزیست اهمیت بالایی دارد و مردم میتوانند گزارشهای خود درباره تخلفات صید و شکار یا خرید و فروش غیرمجاز گونههای وحشی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش کنند.