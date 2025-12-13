دانش آموزان مدرسه دانش، زاهدان امروز با اهدای گل به مادرانشان، قدرشناسی خود را از مقام مادر ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، به مناسبت روز مادر، جمعی از دختران دانش‌آموز در مراسمی ویژه با حضور خانواده‌ها، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، از جایگاه مادران قدردانی کردند.

در این برنامه، دانش‌آموزان با بیان احساسات خود نسبت به مادرانشان، بر نقش بی‌بدیل مادر در تربیت نسل‌ها تأکید کردند.

مریم حسن تبار مدیر مجتمع آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: دختران شرکت‌کننده با نگاه به آینده، خود را ادامه‌دهنده راه مادران دانستند و اعلام کردند که روزی در جایگاه مادران آینده، مسئولیت عشق و تربیت را بر دوش خواهند داشت. فضای مراسم با پیام‌های ساده و صمیمی دانش‌آموزان، حال و هوایی گرم و خانوادگی به خود گرفت.