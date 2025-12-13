معاون بهبود تولیدات دامی لرستان با اشاره به تولید ۲۲ هزار تن گوشت قرمز در استان گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال تولید گوشت قرمز در استان به ۳۳ هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون بهبود تولیدات دام سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت:هشت ماهه ی امسال ۲۲ هزار تن گوشت قرمز در استان تولید شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سالجاری تولید گوشت قرمز در استان به ۳۳ هزار تن افزایش یابد.

حبیب نامداری با اشاره به وضعیت واحد‌های صنعتی استان گفت: لرستان ۱۶۴ واحد گاوشیری با ۱۸ هزار رأس دام، ۱۳۳ واحد پرواربندی گوساله با یکهزار و ۸۰۰ رأس و ۱۱۶ واحد پرواربندی بره با بیش از ۲۶ هزار رأس دام دارد.





وی با اشاره به اجرای دو طرح مهم برای افزایش تولید گوشت قرمز در استان افزود:طرح افزایش تولید گوشت در دامداری‌های روستایی و عشایری با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در دست اجراست.





نامداری همچنین از تخصیص ۲۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای فعال سازی واحد‌های پرواربندی در استان خبر داد و گفت: این تسهیلات تاکنون به بیش از ۵۰۰ بهره بردار در استان پرداخت شده است.



