برگهایی زیبا که فضای شهر اصفهان را عاشقانه و شاعرانه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ در روزهای برگ ریزان پاییزی، اصفهان لباس خزان بر تن کرده و برگهای زرد وقرمز ونارنجی با زیبایی وصف ناشدنی در شهر خودنمایی میکنند بطوریکه با قدم زدن بر روی این برگهای رنگارنگ ساز جریان زندگی کوک میشود.
برگهای درختان در پاییز تک تک و دسته جمعی آرام وبی صدا بر زمین میریزند و فصل پاییز را به مردم خبر میدهند.
سالانه در شهر اصفهان دوهزار تن خاک برگ از برگ های پاییزی تولید و به چرخه طبیعت بازگردانده می شود.