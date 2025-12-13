در سومین روز از جشنواره تئاتر کردی سقز، سه نمایش از اقلیم کردستان عراق، دهوک و سنندج به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رونمایی از ۵ کتاب در حوزه فرهنگ و هنر از دیگر برنامه‌های روز سوم این جشنواره بین‌المللی بود.

همزمان با برنامه‌های جشنواره تئاتر کردی سقز در مراسمی از ۵ کتاب در زمینه‌های فرهنگی، هنری و موسیقی رونمایی شد.

کتاب لەش وته نوشته علی سهرابی، «خەزێنەی گۆرانی کوردی» نوشته فریدون عزیزی، «چرۆ» نوشته کوشش زارع رمشتی، «دونیا» نوشته علی عبدالنبی و «قاوەی سوور» نوشته محسن مصطفی‌پور از مجموعه کتاب‌هایی بودند که در خصوص هنر تئاتر، فن بیان و موسیقی در نمایش و آواز‌های محلی فولکلوریک رونمایی شدند.

همچنین نشست تخصصی آسیب شناسی تئاتر کردی سقز، نمایشگاه عکس و ورکشاپ‌های تخصصی در مورد تئاتر از دیگر برنامه‌های سومین روز از جشنواره بود.