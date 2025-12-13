برنامه‌های «تهران ۲۰»، با ررسی وضعیت اجرای قانون اساسی، «کافه مستند»، با موضوع جشنواره بین المللی سینماحقیقت و «قرارگاه»، با موضوع شناخت جایگاه هیئت به عنوان کانون مقاومت، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چگونگی اجرا و تحقق اصول قانون اساسی، محور گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این برنامه «بیژن عباسی»، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به بررسی و تحلیل چگونگی اجرای قانون اساسی در کشور می‌پردازد.

برنامه «تهران‌۲۰»، به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت۲۰، پخش می شود.

دومین قسمت از ویژه‌برنامه تلویزیونی جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت در­ «کافه مستند»، امشب ساعت ۱۸ از شبکه افق پخش می‌شود و میزبان گفت‌و‌گو با جمعی از مستندسازان آثار منتخب این جشنواره خواهد بود.

در این برنامه، با سه مستندساز از بخش‌های مختلف جشنواره، حامد سعادت، سازنده مستند «جنگل قائم» از بخش نیمه‌بلند، نازنین‌زهرا رفیعی، سازنده مستند «مُک» از بخش کوتاه و نیما مهدیان، سازنده مستند «راش» از بخش نیمه‌بلند­، گفتگو می شود.

همچنین در ادامه‌ برنامه، مصاحبه‌ای با مجید عزیزی، سازنده مستند «ایران‌زاد» در بخش ایران، پخش خواهد شد.

ویژه‌برنامه امشب همچنین شامل گزارشی از کارگاه هوش مصنوعی در حوزه مستندسازی و مراسم رونمایی از دو کتاب تخصصی در زمینه سینمای مستند است.

برنامه «کافه مستند»، با هدف ایجاد گفت‌وگویی صمیمی و تحلیلی میان مستندسازان و مخاطبان جشنواره، در طول برگزاری سینماحقیقت به صورت زنده و پویش‌محور از شبکه افق پخش می‌شود.

«قرارگاه»، با موضوع، هیئت کانون مقاومت ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

برنامه «قرارگاه»، مدتی است به ابعاد گوناگون، جایگاه هیئت در جامعه اسلامی می‌پردازد و این برنامه را با موضوع هیئت کانون مقاومت تقدیم علاقمندان می‌کند.

بر همین اساس امشب از­ رحیم آبفروش، مسئول جامعه ایمانی مشعر و ابوذر بیوکافی، مداح اهل بیت (ع) دعوت شده و در خصوص عنوان یاد شده با ایشان گفت‌و‌گو می‌شود.