معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری سمنان گفت: شناسایی و رفع نارسایی‌های ایمنی و حفاظتی موجود در فضا‌ها و ساختمان‌های اداری استان در پیشگیری از بروز سرقت بسیار موثر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زین‌العابدین حسام، معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری سمنان، شنبه ۲۲ آذر، در چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با سرقت استان سمنان به میزبانی سالن جلسات دادگستری سمنان بر ضرورت ترویج راهکار‌های عملی ارتقای سطح پیشگیری و مقابله با سرقت از اماکن دولتی و عمومی در استان تاکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری سمنان با اشاره به اینکه عزم جدی و هماهنگی لازم بین همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و فرهنگی و… در پیشگیری از وقوع سرقت در استان سمنان، نیاز است، افزود: درست است که آمار سرقت در استان سمنان روند کاهشی داشته و دارد، اما این کافی نیست و باید در قبال خود مراقبتی و پیشگیری از بروز سرقت‌ها، اطلاع رسانی و کار تبیینی صورت گیرد.

حسام با اشاره به اینکه این مسیر نیازمند همکاری و عزم جدی همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و قضائی و انتظامی و… است، گفت: شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌ها در ساختمان‌ها و مراکز دولتی، مدارس و درمانگاه‌ها و… از جمله ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: ضرورت دارد که نارسایی‌های ایمنی و حفاظتی موجود در فضا‌ها و ساختمان‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی شده و پوشش داده شود و اهتمام ویژه در این زمینه، برای کاهش سرقت ضرورت دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری سمنان همچنین از دستگاه‌های اجرایی استان سمنان درخواست کرد تا نقاط قوت خود را در قبال پیشگیری از وقوع سرقت ارتقا بدهند و گفت: باید نسبت به تأمین امنیت ساختمان‌ها و بنا‌ها و مجموعه‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی و دولتی دقت نظر داشت، زیرا کاهش وقوع سرقت و ارتقای احساس امنیت عمومی را در پی خواهد داشت.

حسام با اشاره به اینکه سرقت، حتی کوچک، می‌تواند زمینه‌ساز بروز جرایم دیگر شود، افزود: سرقت‌های خرد تأثیر مستقیمی بر تضعیف احساس امنیت عمومی دارد لذا افزایش حساسیت دستگاه‌ها و جامعه نسبت به این نوع جرایم، نقش مؤثری در پیشگیری از برهم خوردن نظم و آرامش اجتماعی خواهد داشت.