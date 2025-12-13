پخش زنده
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کرمان گفت: پیکر بی جان ۳ کودک که برای شنا به استخر کشاورزی وارد شده بودند با تلاش تیمهای امدادی اعزامی خارج شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، غلامرضا خادمی پور رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان گفت : عصر امروز شنبه (۲۲ آذر ماه) پیکر بی جان ۳ کودک با رده سنی ۷ تا ۹ سال که طبق گزارش برای شنا به استخر کشاورزی روستای «حسین آباد آخوند» (از توابع شهرستان زرند) وارد شده بودند با تلاش تیمهای امدادی اعزامی خارج شدند.
در سامانه اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵) بیشترین مکانهای ثبت شده منجر به غرق شدگی در سطح استان کرمان مربوط به استخرهای کشاورزی، سدها (به ویژه سدهای خاکی) و مسیر رودخانهها بوده است.
'توصیهها:
کودکان خود را هرگز تنها نگذارید.
به یاد داشته باشید عمق استخرهای کشاورزی بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میشود؛ پس هرگز به آنها وارد نشوید.
از شنا کردن در مکانهایی که مجهز به امکانات امدادی برای شنا کردن و تحت نظارت نجات غریق نیستند خودداری کنید.
در صورت عدم آشنایی با فنون نجات غریق و مواجهه با صحنه غرق شدگی فرد دیگر، هرگز به آب وارد نشوید و ضمن حفظ خونسردی و تماس فوری با شماره تلفنهای امدادی (۱۲۵، ۱۱۵، ۱۱۲) تلاش کنید تا با ابزاری همانند چوب، الوار، طناب یا حلقه نجات فرد غرق شده را از آب بیرون کشیده و به نزدیکترین فضای ایمن برای اقدامات نجات انتقال دهید.