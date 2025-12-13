پخش زنده
چین با تبدیل یک جت مسافربری به بیمارستان پرنده، امکان ارائه خدمات درمانی کامل در آسمان را فراهم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، چین از نخستین بیمارستان پرنده غیرنظامی جهان رونمایی کرد. این بیمارستان هوایی که با همکاری شرکت هواپیماسازی کامک (COMAC) و بیمارستان Eye & ENT وابسته به دانشگاه فودان ساخته شده، یک هواپیمای جت C۹۰۹ است که به یک مرکز درمانی سیار و مجهز تبدیل شده است.
این بیمارستان پرنده قادر است طیف گستردهای از خدمات پزشکی از تشخیص و درمان گرفته تا جراحیهای سبک و مراقبتهای ویژه را بهطور همزمان ارائه دهد.
در داخل این هواپیما، اتاق عمل کلاس ۱، بخش ریکاوری، واحد تشخیص و درمان، تجهیزات تصویربرداری پزشکی و ICU سیار تعبیه شده است.
مسئولان این طرح میگویند: بیمارستان پرنده C۹۰۹ میتواند همزمان خدمات تخصصی و عمومی را ارائه کند و به عنوان یک راهکار مؤثر برای ارتقای دسترسی درمانی در مناطق کمبرخوردار به کار گرفته شود.
تا پیش از این، تنها نمونه شناختهشده بیمارستان پرنده در جهان، هواپیمای MD-۱۰ متعلق به سازمان بینالمللی Orbis بود که طی دههها فعالیت، صرفاً خدمات چشمپزشکی ارائه میداد. در مقابل، مدل چینی با پوشش جامع تمام شاخههای پزشکی، تعریف جدیدی از پزشکی هوایی ارائه کرده است.
کارشناسان معتقدند این دستاورد میتواند الگویی تازهای برای توسعه پزشکی سیار در جهان باشد و نقش مهمی در آینده خدمات درمانی، مدیریت بحران و امداد پزشکی ایفا کند.