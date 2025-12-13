پخش زنده
امروز: -
یکی از راهکارهای مبارزه با مصرف سیگار و دخانیات آگاهسازی نسل جوان و نوجوان از مضرات آن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش کردستان طرحی را در زمینه آگاهسازی نسل جوان و نوجوان از مضرات استعمال دخانیات در مدارس آغاز کرده است.
کنجکاوی، فشار همسالان و دسترسی آسان از جمله دلایل روی آوردن نوجوانان به مصرف سیگار و دخانیات است.
برای مقابله با این پدیده نیاز به همکاری همه جانبه خانواده، مدرسه و دیگر مسئولان است.
مصرف سیگار و مواد دخانی در بین دانشآموزان نه تنها سلامت جسمی و روانی آنان را به خطر میاندازد بلکه آینده جامعه را هم تحت تاثیر قرار میدهد.