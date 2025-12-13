پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامي داراب از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل لاشه گراز وحشی و مقادیر زیادی چوب درختان جنگلی تخریب شده در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت : ماموران انتظامی پاسگاه رستاق به یک دستگاه وانت نیسان که حامل مقادیر زیادی چوب درختان جنگلی بود مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
او افزود: با بررسيهاي صورت گرفته از وانت مذکور، ضمن کشف بیش از هزار و 500 کیلوگرم چوب درختان جنگلی ، یک لاشه شکار شده گراز وحشی را هم کشف شد.
فرمانده انتظامي داراب افزود: راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد،