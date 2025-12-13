به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت : ماموران انتظامی پاسگاه رستاق به یک دستگاه وانت نیسان که حامل مقادیر زیادی چوب درختان جنگلی بود مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: با بررسي‌هاي صورت گرفته از وانت مذکور، ضمن کشف بیش از هزار و 500 کیلوگرم چوب درختان جنگلی ، یک لاشه شکار شده گراز وحشی را هم کشف شد.

فرمانده انتظامي داراب افزود: راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد،