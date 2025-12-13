تا پایان سال دو مرکز درمانی جدید به البرز اضافه می شود
استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح های بیمارستانی استان اعلام کرد: بیمارستانهای سیدالشهدا (ع) کرج و کمالشهر در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و تا پایان امسال به بهرهبرداری می رسند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مجتبی عبداللهی روز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در جلسه بررسی روند پیشرفت پروژههای بیمارستانی استان البرز گفت: موضوعات مرتبط با صدور پایان کار، تأمین پارکینگ، تجهیز مراکز درمانی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت تا این بیمارستانها بدون تأخیر وارد مدار خدمترسانی شوند.
او با اشاره به اهمیت بیمارستان سیدالشهدا (ع) کرج گفت: این بیمارستان نقش مؤثری در کاهش بار مراجعات به بیمارستان شهید مدنی خواهد داشت و بهرهبرداری از آن یک ضرورت برای ارتقای سطح خدمات درمانی مرکز استان است.
استاندار البرز افزود: برای رفاه حال بیماران و همراهان آنان، احداث یک پارکینگ مناسب در اطراف این بیمارستان در دستور کار قرار گرفته است.
عبداللهی با اشاره به پروژه بیمارستان کمالشهر اظهار کرد: در صورت تکمیل این بیمارستان تا پایان امسال، رکورد ساخت بیمارستان در کوتاهترین زمان ممکن در سطح کشور به نام استان البرز ثبت خواهد شد که نشاندهنده عزم جدی مجموعه مدیریتی استان برای توسعه زیرساختهای سلامت است.
او بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی مرتبط تأکید کرد و گفت: تکمیل هرچه سریعتر این دو بیمارستان از اولویتهای اصلی استان است و تمامی دستگاهها موظفند با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه بهرهبرداری بهموقع از این پروژهها را فراهم کنند.