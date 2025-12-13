رئیس جمهور:
گسترش روابط ایران و قزاقستان به نفع دو کشور و منطقه است
رئیس جمهور در گفتوگو با شبکه خبری کاز اینفروم، با توجه به زمینهها و ظرفیتهای متنوع همکاری ایران و قزاقستان در عرصههای دو جانبه، منطقهای، حفظ دریا و سازمانهای منطقهای و بینالمللی گفت: گسترش و تعمیق این روابط به نفع مردم دو کشور و همه کشورهای منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در سفر به قزاقستان، در شبکه خبری «کاز اینفروم» این کشور حضور یافت و به پرسشهای مطرح شده، پاسخ گفت.
متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است:
مجری: ما امروز با جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه اختصاصی داریم. جناب آقای پزشکیان، تشکر میکنیم از شما بابت اینکه قبول زحمت فرمودید و افتخار دادید که در مصاحبه ما حضور داشته باشید.
آقای پزشکیان: خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، بینندگان عزیز و مردم شریف قزاقستان سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
جناب رئیس جمهور، قزاقستان و ایران در حال تجربه رشد بسیار خوبی در عرصه تجارت هستند، اما آن هدفگذاری که برای تجارت ۳ میلیارد دلاری انجام شده بود، هنوز تحقق نیافته است. چه چیزی میتواند کمک کند که دستیابی به این هدف تسریع شود؟
طبیعتاً در قدم اول، ارتباطات ما مهمترین موضوع است؛ اینکه بتوانیم روابطمان را تقویت کنیم تا به آن اهدافی که شما اعلام کردید، برسیم.
برای اینکه بتوانیم این ارتباطات سیاسی را افزایش دهیم و رفتوآمدهای خود را بیشتر کنیم، طبیعتاً نیاز به صدور آسان روادید داریم که باید بین دو کشور انجام شود تا مردم، راحت با همدیگر ارتباط داشته باشند؛ در موضوعات سیاسی، امنیتی، تجاری، علمی، فرهنگی. اینها میتواند آغازگر بسیاری از اقداماتی باشد که میتوانیم در آن با همدیگر گفتوگو کنیم و نتایج خوبی داشته باشیم.
میخواهم پرسش خود را دقیقتر مطرح کنم؛ یک برنامهریزی انجام شده است که جمهوری اسلامی ایران به منطقه آزاد اتحادیه همکاری اقتصادی اوراسیا بپیوندد. چه امکانات و فرصتهایی برای قزاقستان و ایران در این زمینه، در صورت عضویت ایران بهوجود خواهد آمد؟
ما الآن، جزو ناظران در اوراسیا قرار گرفتیم و این موضوع، مصوب شده است و ما حضور داریم. پیمان اقتصادی که در اوراسیا وجود دارد، زمینه همکاری را برای دو کشور و دیگر کشورهایی که در این پیمان هستند، باز میکند. بازار بسیار بزرگی در ایران برای قزاقستان وجود دارد که نزدیک ۹۰ میلیون جمعیت دارد و طبیعتاً برای ایران هم در قزاقستان و کشورهای اوراسیا این زمینه وجود دارد. این روند، چون تعرفهها را حذف میکند، میتواند اقدام بسیار مؤثری برای تاجران، صنعتگران و تولیدات دو کشور باشد.
در جنوب ایران، یک پایانه لجستیک (آماد) در حال بازگشایی بوده که برای ما بسیار مهم و جذاب است. بازگشایی این پایانه، چه کمکی به طرح شمال ـ جنوب و توسعه آن میکند؟
برای تحقق اهدافی که اشاره کردید، باید مسیرهای دسترسی را ایجاد کنیم؛ این مسیرها میتواند از راه دریا، راهآهن و مسیرهای هوایی شکل گیرد. طبیعتا اگر بتوانیم مسیر راهآهن خود را از قزاقستان به سمت بنادر، توسعه دهیم و در بنادر، یک مرکز لجستیک (آماد) برای کشور دوست و برادرمان، قزاقستان داشته باشیم، اهداف اقتصادی و فرهنگی، راحتتر محقق میشود. ما آمادگی داریم با کشور برادر و دوست خود، اقدامات لازم را برای ایجاد این مسیرها تا خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند انجام دهیم. این زمینه بسیار خوبی برای تبادلات آینده از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی خواهد بود.
ایران و قزاقستان به صورت فعال در دریا، تعامل دارند. کشورهای ما چه نقشی میتوانند برای تأمین امنیت و تعادل اکولوژیک (بومشناسی) دریا ایفا کنند؟
معاهده دریا یک چارچوب مشترک بین کشورهای حاشیه دریاست. ما کشورهای حاشیه دریا باید با هم تعامل کنیم تا محیط زیست، آبها و پایداری در روندهای تجاری و اقتصادی حفظ شود. اگر در چارچوبی روشن تعامل کنیم، میتوانیم دریا را برای زندگی، محیط زیست و فعالیتهای اقتصادی حفظ کنیم. این روابط در تحقق اهداف و توسعه مسیرهای تجاری از شمال به جنوب و حفظ محیط زیست حیاتی این منطقه، بسیار دارای اهمیت است.
در حال حاضر فکر میکنید کشورهای دیگر، ایران و قزاقستان در چه سطحی این تعادل را حفظ میکنند؟ آیا باید چیزی تغییر کند تا این تعادل حفظ شود؟
حفظ دنیا و نسلهای آینده زمانی ممکن است که کارشناسان و صاحبنظران بتوانند در بحثهای محیط زیستی، به زبان و نگاه مشترک برسند و در این چارچوب، اقدامات بعدی را انجام دهند. اگر نتوانیم با طبیعت در این چارچوب رفتار کنیم، تغییرات اقلیمی در آینده نزدیک، صدمات زیادی ایجاد خواهد کرد.
مردم قزاق بسیار علاقهمند به همکاری با ایرانیان هستند. آیا برنامهای برای آسانتر شدن اعطای روادید و ایجاد پروازهای مستقیم برای توسعه گردشگری و روابط تجاری وجود دارد؟
ما بسیار به این روابط علاقهمندیم. معتقدم ما کشورهای همسایه با پیوندهای فرهنگی مشترک و طولانی که از گذشته با هم داشتهایم، باید رفت و آمد آسانتری داشته باشیم تا بتوانیم در پیشرفت یکدیگر کمک کنیم. در حال حاضر برای تاجران، سفر بدون روادید تا ۱۴ روز آسان شده، اما اعتقاد دارم که میتوانیم این زمان را بیشتر افزایش دهیم. هم در زمینه روادید و هم در توسعه مسیرهای هوایی و حتی ریلی، باید کار را آسانتر کنیم. یکی از اهداف سفر ما، آسانتر شدن گردشگری و تجارت است.
ایران در حال گسترش صنعت پزشکی، بیوتکنولوژی (زیستفناوری) و فناوریهای پیشرفته است. چه روندهای علمی میتواند به همکاریهای دو جانبه در این زمینهها تبدیل شود؟
وقتی مسیرها آسانتر شود، زمینه ارتباطات علمی و پزشکی گسترده خواهد شد. ما در پزشکی، بیوتکنولوژی (زیستفناوری)، نانوتکنولوژی (فناوری نانو) و فناوریهای پزشکی تا حد بسیاری نیازهای خود را برطرف کردهایم. میتوانیم مهارتها و توانمندیهای خود را به کشور عزیز قزاقستان و سایر کشورهای اسلامی، منتقل و همکاریهای علمی و پزشکی را تقویت کنیم. ما مسلمانان و همسایگان میتوانیم بسیار راحت، دنیایی بسازیم که در آن دوستی، علم، دانایی، سلامت و توانمندیهای ما افزایش یابد و امیدوارم ارتباطات ما در زمینههای پزشکی و علمی، گسترش یابد.
گسترش همکاریهای ایران و قزاقستان چه تأثیری در سطح منطقه دارد؟
مهمترین بحث در دنیای ما ایجاد دنیایی سالم، توأم با صلح، عدالت و امنیت برای همه انسانهای کره خاکی است. اگر این باور و اعتقاد را ایجاد کنیم که میتوانیم زمینه را برای زندگی مسالمتآمیز همه انسانها فراهم و وحدت و انسجام را حفظ کنیم، این میتواند برای ما، منطقه و نسلهای آینده، راهگشا باشد. به جای درگیری و تنازع، در علم، سلامت، اقتصاد، پایداری محیط زیست و صلح و امنیت متقابل به یکدیگر کمک کنیم و در فرصت کوتاه زندگی با شادی، امنیت و صلح در کنار هم باشیم.
نقش قزاقستان را در میان قدرتهای متوسط یا نوظهور، چگونه میبینید؟
قزاقستان به سرعت در حال توسعه بوده و در مسیر ابریشم قرار گرفته است که میتواند چهارراه ارتباط شرق و غرب باشد. قزاقستان میتواند ارتباطات فرهنگی، علمی، هنری، سیاسی و اجتماعی را آسانتر کند و مرکز این ارتباطات باشد تا مسیرها آسانتر شود که این میتواند در نزدیک کردن نگاهها به یکدیگر و افزایش توسعه و ایجاد آرامش، اثرگذار باشد. در اینباره، تاجران و دانشمندان ما میتوانند بسیار با هم ارتباط برقرار کنند. من باور دارم که ما و شما چیزی از کشورهای پیشرفته کم نداریم.
قزاقستان و ایران در چند سازمان برای همکاری مشترک حضور دارند؛ اوراسیا، شانگهای، نشست تعامل و اعتمادسازی و سازمان همکاری اسلامی. کدام زمینه را برای توسعه همکاریها مناسبتر میدانید؟
هر کدام از این پیمانها و معاهدات، مزیتهایی دارند و همدیگر را تکمیل میکنند. مهم، ارتباطات پولی، مالی و بانکی است تا بتوانیم یک ارتباط اقتصادی مشترک ایجاد کنیم. اتحادیه اوراسیا، قفل تعرفهها و بازار را باز میکند تا کشورهای عضو آن، تعاملات اقتصادی آسانتری داشته باشند. بریکس در موضوعات مالی و بانکی میتواند کمککننده باشد. در بریکس، قرار است بانکی ایجاد شود تا ارتباطات اقتصادی آن شکل گیرد. همچنین، سازمان همکاری اسلامی، زمینهای برای تقویت وحدت است و باید از همه این سازمانها برای توسعه استفاده کنیم.
به عنوان پرسش پایانی، چقدر با رئیس جمهور ما جناب آقای توکایف، آشنا هستید و نقش ایشان را در حل مسائل منطقهای چگونه میبینید؟
سوابق جناب آقای توکایف، نشان میدهد که بسیار توانمند هستند؛ رئیس مجلس و وزیر امور خارجه بودهاند، سابقه طولانی در عرصه سیاست و شناخت خوبی از منطقه و قانونگذاری دارند. با تواناییهایی که از ایشان سراغ دارم، تصور من این است که توانایی بسیاری برای ایفای نقش مؤثر در منطقه و آسانتر شدن امور دارند. شناخت جناب آقای توکایف از منطقه و چارچوبهای قانونی با توجه به جایگاه فعلی ایشان، فرصت مناسبی است که بتواند نیتهای خوبی را که به دنبال آن است، در منطقه و میان کشورها دنبال کند.